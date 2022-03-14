Со сцены Critics Choice: звезда "Борат 2" Мария Бакалова отметила храбрость народа Украины

Болгарская актриса Мария Бакалова, известная своей ролью в комедийном художественном фильме "Борат 2", публично поддержала украинцев на торжественной церемонии престижной кинопремии Critics Choice Awards 2022.

Мария Бакалова на Critics Choice Awards поддержала украинцев

Актриса вышла на сцену и, прежде чем объявить победителя в категории "Лучший актер второго плана", высказала слова в знак солидарности с украинцами. Она подчеркнула, что Украина находится всего в нескольких сотнях миль от ее родного города в Болгарии.

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Мы собрались вместе в этот особый вечер и я хочу воспользоваться моментом, чтобы отметить храбрость народа Украины,

– сказала Бакалова.

Зрители восхищенно отреагировали на ее слова, аплодировал. Позже она дополнила: "это народ, отстаивающий свое право на независимость и демократию".

Я действительно поддерживаю их. Я вижу всех украинских бойцов – их храбрость, их стойкость. Все, что они делают, – это защищают свою независимость и демократию, что очень важно для каждой нации. Право голоса, право выбирать свое правительство, даже для людей из России,

– подчеркнула звезда.

Она продолжила: "Единственное, что я могу сделать как художник, – это попытаться привлечь больше внимания и создать культурный и художественный обмен между Восточной Европой и Голливудом – это было бы фундаментально для нас в первой половине 21 века".

Она надеется, что сможет "повышать осведомленность и поддерживать друг друга как люди независимо от того, откуда мы".

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"Если мы можем хоть чуть-чуть изменить ситуацию, мы должны попробовать", – добавила она. К сожалению, сейчас это происходит в Восточной Европе, но это может произойти где угодно. Надеюсь, народ Украины знает, что мы с ними мы их видим. Мы стоим с ними. Наши сердца с ними".

Отметим, что Бакалова в 2021 году получила премию Critics Choice Awards в качестве "Лучшей актрисы второго плана" за роль в комедийном фильме "Борат 2".

Мировые звезды поддерживают Украину

На церемонии награждения Critics Choice Awards 2022 не только Мария Бакалова выразила поддержку украинцам в войне с Россией. Среди других знаменитостей – главные герои любимого сериала "Наследники". Они надели элегантные костюмы, а свой образ дополнили в знак солидарности с Украиной сине-желтыми значками.

А на торжественном мероприятии кинопремии BAFTA-2022 Ребел Уилсон, объявляя выступление актрисы Эмилии Джонс, показала фак кремлевскому диктатору со словами "А это жест для Путина".

Кроме этого, неоднократно поддерживавший Украину Бенедикт Камбербетч пришел на торжественную церемонию BAFTA-2022, дополнив свой образ украинской символикой.

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