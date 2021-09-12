"Событие" Одри Диван: о чем французская драма, которая получила "Золотого льва" в Венеции

78-ой Венецианский фестиваль объявил своих лауреатов 11 сентября 2021 года. Обладательницей главного приза фестиваля "Золотого льва" стала французская драма "Событие" Одри Диван. О чем рассказывает картина и чем зацепила членов жюри – читайте на Кино 24.

На торжественном закрытии 78-го Венецианского фестиваля объявили лауреатов премии. Среди лауреатов оказались звезды мирового кинематографа, в частности режиссер Паоло Соррентино и Пенелопа Крус.

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Сюжет фильма "Событие" / Happening / L'événement

В этом году жюри старейшего кинофестиваля отдало предпочтение французской экранизации одноименного романа Энни Эрно "Событие". Это вторая полнометражная картина режиссера Одри Диван. Она рассказывает историю об обычной жизни студентки, которая превратится в ад. Ведь на пути к успешной карьере появится нежелательная беременность. В мире шестидесятых годов в социалистической Франции желание осуществить прерывание беременности вне закона. Но женщина найдет выход.

Отзывы на картину-победитель 78-го Венецианского кинофестиваля "Событие"

По состоянию на 12 сентября 2021 года на независимом популярном ресурсе Rotten Tomatoes картина пока имеет рейтинг 100% из 100% возможных. Рейтинг составлен по 8-я отзывами критиков мировых медиа.

В частности The Hollywood Reporter отметил, что фильм "Событие" дает нам четкое представление о том, что такое французский соцреализм шестидесятых годов прошлого века. Критик настаивал, что фильм станет понятным каждому, кто заботится о личных свободах.

В The Guardian отметили французскую картину такими заслуженными эпитетами, как "серьезная", "захватывающая" и "наконец достойная".

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