Прошло 46 лет, романтичная школьница Вик давно повзрослела, но Софи Марсо до сих пор остается одной из самых очаровательных актрис французского кино. И пока Голливуд отчаянно пытается победить старение, она, похоже, решила не вступать в эту безнадежную борьбу.

17 ноября 2026 года Софи Марсо исполнилось 60 лет. Как сообщает Le Parisien, актриса продолжает сниматься в кино, занимается литературной деятельностью и откровенно говорит о возрасте, молодости и сложных страницах личной жизни.

Как Софи Марсо стала звездой

В 1980 году 13-летняя Софи дебютировала в романтической комедии "Бум" режиссера Клода Пино. Она сыграла школьницу Вик, которая переживает первую любовь, ссорится с родителями и открывает для себя взрослый мир.

Фильм мгновенно сделал юную актрису знаменитой. А сцена, где парень надевает на Вик наушники под песню Reality, навсегда вошла в историю романтического кино.

Впоследствии Марсо снялась в фильмах "Храброе сердце" с Мелом Гибсоном, "И всего мира мало" с Пирсом Броснаном и десятках французских картин.

Как сейчас выглядит Софи Марсо

В 60 лет актриса сохраняет свой узнаваемый стиль: каштановые волосы с челкой, естественный макияж и элегантные образы без лишней показности.

Марсо не скрывает своего возраста и не стремится любой ценой сохранить лицо 20-летней девушки.

В одном из недавних интервью она даже попросила не лишать ее морщин. Актриса убеждена, что старение – естественная часть жизни, которую не нужно стеснительно скрывать.

Чем актриса занимается сейчас

Софи Марсо не ушла из кино. В феврале 2026 года вышла романтическая комедия "LOL 2.0", в которой она вновь сыграла роль Анн – героини популярного французского фильма "LOL" 2008 года.

Кроме того, в октябре актриса представила книгу "Warszawa", посвященную ее молодости и отношениям с польским режиссером Анджеем Жулавским, который был старше ее на 26 лет.

В книге Марсо размышляет о любви, зависимости в отношениях и собственном взрослении под пристальным взглядом публики.

В свободное время актриса любит заниматься садом, обустраивать террасу и писать. По ее словам, сидеть без дела она просто не умеет.

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