Фільм "Бум" / Фото imdb
Минуло 46 років, романтична школярка Вік давно подорослішала, але Софі Марсо й досі залишається однією з найчарівніших акторок французького кіно. І поки Голлівуд відчайдулядашно намагається перемогти старіння, вона, схоже, вирішила не вступати в цю безнадійну боротьбу.
17 листопада 2026 року Софі Марсо виповнилося 60 років. Як повідомляє Le Parisien, акторка продовжує працювати в кіно, займається письменництвом і відверто говорить про вік, молодість та непрості сторінки особистого життя.
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Як Софі Марсо стала зіркою
У 1980 році 13-річна Софі дебютувала в романтичній комедії "Бум" режисера Клода Піното. Вона зіграла школярку Вік, яка переживає перше кохання, свариться з батьками та відкриває для себе дорослий світ.
Стрічка миттєво зробила юну акторку знаменитою. А сцена, де хлопець надягає Вік навушники під пісню Reality, назавжди увійшла в історію романтичного кіно.
Згодом Марсо зіграла у фільмах "Хоробре серце" з Мелом Гібсоном, "І цілого світу замало" з Пірсом Броснаном та десятках французьких стрічок.
Як зараз виглядає Софі Марсо
У 60 років акторка зберігає впізнаваний стиль: каштанове волосся з чубчиком, природний макіяж та елегантні образи без зайвої показності.
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Марсо не приховує свого віку й не прагне будь-якою ціною зберегти обличчя 20-річної дівчини.
В одному з нещодавніх інтерв'ю вона навіть попросила не позбавляти її зморшок. Акторка переконана, що дорослішання – природна частина життя, яку не потрібно сором'язливо приховувати.
Чим акторка займається зараз
Софі Марсо не залишила кінематограф. У лютому 2026 року вийшла романтична комедія "LOL 2.0", у якій вона повернулася до ролі Анн – героїні популярного французького фільму "LOL" 2008 року.
Крім того, у жовтні акторка представила книгу "Warszawa", присвячену її молодості та стосункам із польським режисером Анджеєм Жулавським, який був старшим за неї на 26 років.
У книзі Марсо розмірковує про кохання, залежність у стосунках і власне дорослішання під пильним поглядом публіки.
У вільний час акторка любить займатися садом, облаштовувати терасу та писати. За її словами, сидіти без діла вона просто не вміє.
Раніше ми розповідали як зараз виглядає зірка серіалу "Твін Пікс".
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