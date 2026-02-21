Не только "Игра престолов": фильмография Софи Тернер, которая празднует день рождения
- Софи Тернер известна ролью Сансы Старк в сериале "Игра престолов", принесшей ей мировую славу и номинацию на премию "Эмми".
- Она также снималась в "Люди Икс: Темный Феникс" и других фильмах и сериалах, включая "Особо опасна", "Выжить" и "Джоан".
Сегодня, 21 февраля, британской актрисе Софи Тернер исполнилось 30 лет. Несмотря на свой возраст, она уже успела сняться в культовых лентах, которые принесли ей мировую славу.
В день ее рождения 24 Канал расскажет о фильмографии Тернер и роли, которые стали для нее толчком к популярности и узнаваемости.
Фильмография Софи Тернер
"Игра престолов", 2011 – 2019
Рейтинг IMDb: 9,2
Именно роль Сансы Старк сделала Софи Тернер всемирно известной. Она снималась в сериале с 2011 по 2019 годы. Ее персонаж проходит одну из самых заметных трансформаций: от наивной аристократки до хладнокровной и стратегической правительницы Севера.
За эту роль Тернер получила номинацию на премию "Эмми".
"Игра престолов" (8 сезон): смотрите онлайн трейлер сериала
"Люди Икс: Темный Феникс", 2019
Рейтинг IMDb: 5,7
В этом фильме Софи Тернер исполнила роль Джин Грей / Темного Феникса – одной из самых мощных мутанок во вселенной Marvel. Сюжет сосредоточен на том, как героиня теряет контроль над космической силой, вселяющейся в нее, и постепенно становится угрозой для мира. Это была ее первая большая главная роль в блокбастере, хотя лента получила смешанные отзывы критиков.
"Люди Икс: Темный Феникс": смотрите онлайн трейлер фильма
"Особо опасная", 2015
Рейтинг IMDb: 5,4
В подростковой комедийной боевой ленте Тернер сыграла одну из второстепенных ролей. Фильм рассказывает о девушке-спецагенте, которая мечтает об обычной школьной жизни. Это был ранний этап ее кинокарьеры параллельно со съемками в "Игре престолов".
"Особо опасна": смотрите онлайн трейлер фильма
"Выжить", 2022
Рейтинг IMDb: 4,7
В триллере "Выжить" Софи Тернер сыграла главную роль – девушку по имени Джейн, которая после авиакатастрофы оказывается в заснеженных горах и вынуждена бороться за жизнь вместе с другим выжившим. Это психологическая драма о травме, внутренней борьбе и инстинкте самосохранения. Проект получил не слишком высокую оценку.
"Выжить": смотрите онлайн трейлер фильма
"Джоан", 2024
Рейтинг IMDb: 6,7
В криминальном мини-сериале Тернер исполнила главную роль – Джоан Хеннингтон, известной британской преступницы 1980-х годов, которую называли "крестной матерью" лондонского криминального мира.
Отметим, что сериал снят на основе реальной истории.
"Джоан": смотрите онлайн трейлер сериала
В каких еще фильмах и сериалах снялась Софи Тернер?
- "Доверие", 2025;
- "Люди Икс: Апокалипсис", 2016;
- "Другая я", 2013;
- "Джози", 2018.
На 2026 год запланирована премьера фильма "Проклятый рыцарь" – фильм ужасов, где Софи сыграла одну из главных ролей. События будут развиваться в 15 веке во время "Войны Роз".