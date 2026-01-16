Софи Тернер сыграет роль Лары Крофт в сериале "Расхитительница гробниц": первые кадры
- Софи Тернер сыграет роль Лары Крофт в новом сериале "Расхитительница гробниц", съемки которого уже начались, а Amazon опубликовал первые официальные кадры.
- Сериал является адаптацией видеоигровой франшизы Tomb Raider, а Софи Тернер станет третьей актрисой, которая воплотит этот образ на экране после Анджелины Джоли и Алисии Викандер.
Известно, что работа над проектом только началась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Prime Video.
Что известно о Софи Тернер в роли Лары Крофт?
Начата работа над новым сериалом "Расхитительница гробниц". Параллельно с началом проекта в сети появилось первое фото Софи Тернер в образе Лары Крофт. Софи Тернер известна зрителям по популярным сериалам "Люди Икс", "Игра престолов" и другими.
Она стала уже третьей актрисой, которая воплотит образ Лары Крофт на экране; ранее эту роль исполняли Анджелина Джоли и Алисия Викандер. Известно, что Софи Тернер активно работала над собой, чтобы приобрести формы Лары Крофт. Она несколько месяцев тренировалась, чтобы выглядеть максимально естественно в образе героини. Об этом актриса рассказала в комментариях изданию Screen Rant.
Кроме Тернер, в сериале также сыграют: Мартин Бобб-Сэмпл, Джек Бэннон, Джон Хеффернан, Билл Патерсон, Патерсон Джозеф, Саша Лусс, Джульетт Мотамед, Селия Имри и Август Витгенштейн.
Что известно о предстоящем сериале?
- Сериал является адаптацией классической видеоигровой франшизы Tomb Raider.
- Prime Video согласовал старт проекта еще в 2024 году, однако съемки начались только сейчас.
- Кроме того, уже анонсировано "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" и "Tomb Raider: Catalyst".
- Участие Софи Тернер в главной роли стало известно осенью 2024 года.
- Сейчас дата премьеры сериала неизвестна.