12 января, 01:26
От создателей "Обратного направления": о чем новый детективный сериал "Сокровища"

Мария Примыч
Основные тезисы
  • Новый сериал "Сокровища" рассказывает о Вере, которая возвращается в родной город и хочет вернуть семейный дом, и капитана полиции Богдана, который ищет убийцу своего отца.
  • Главные роли исполняют Евгений Лесничий и Анастасия Иванюк, а к актерскому составу присоединились Даша Трегубова, Алексей Нагрудный, Сергей Митрюшин и Ирина Кудашова.

В 2025 году на телеканале "1+1" состоялась премьера мелодрамы "Обратное направление", которая завоевала любовь украинцев. Это история о Романе и Дарине, которые заключили вынужденный брак, однако позже между ними возникли настоящие чувства.

Уже совсем скоро на телеканале "1+1" выйдет новый детективный сериал от создателей "Обратного направления", который называется "Сокровища". О чем он, читайте на сайте 24 Канала.

О чем сериал "Сокровища"?

В сериале рассказывается о Вере, которая возвращается в родной город, чтобы начать новую жизнь. После смерти родителей семейный дом девушки присвоили родственники и теперь она хочет его вернуть.

В то время в город прибывает капитан полиции Богдан. Он притворяется бизнесменом и берется за расследование, чтобы найти убийцу своего отца. Благодаря случайной встрече чувства соединяются с тайнами прошлого, а жизнь героев может измениться из-за сокровища времен Второй мировой войны.

Главные роли в сериале сыграли:

  • Евгений Лесничий – звезда сериалов "Реванш и "Голова".
  • Анастасия Иванюк – известная по фильму "Поезд в 31 декабря" и по сериалу "Пограничники".

Также к съемкам присоединились: Даша Трегубова, Алексей Нагрудный, который снялся в сериале "Женский доктор. Новая жизнь", а также Сергея Митрюшин из сериала "Парочка следователей" и Ирина Кудашова из сериала "Школа".

Какие еще украинские сериалы стоит посмотреть?

  • "Парочка следователей"
  • "Ключи от правды"
  • "Следователь"
  • "Реванш"
  • "Любовь и пламя"
  • "Пограничники"
  • "Кофе с кардамоном"
  • "Майор Сковорода"
  • "Врач по призванию"
  • "Материнский инстинкт"