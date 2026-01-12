От создателей "Обратного направления": о чем новый детективный сериал "Сокровища"
- Новый сериал "Сокровища" рассказывает о Вере, которая возвращается в родной город и хочет вернуть семейный дом, и капитана полиции Богдана, который ищет убийцу своего отца.
- Главные роли исполняют Евгений Лесничий и Анастасия Иванюк, а к актерскому составу присоединились Даша Трегубова, Алексей Нагрудный, Сергей Митрюшин и Ирина Кудашова.
В 2025 году на телеканале "1+1" состоялась премьера мелодрамы "Обратное направление", которая завоевала любовь украинцев. Это история о Романе и Дарине, которые заключили вынужденный брак, однако позже между ними возникли настоящие чувства.
Уже совсем скоро на телеканале "1+1" выйдет новый детективный сериал от создателей "Обратного направления", который называется "Сокровища". О чем он, читайте на сайте 24 Канала.
Тоже интересно 10 топовых мини-сериалов на Netflix, которые вышли в 2025 году
О чем сериал "Сокровища"?
В сериале рассказывается о Вере, которая возвращается в родной город, чтобы начать новую жизнь. После смерти родителей семейный дом девушки присвоили родственники и теперь она хочет его вернуть.
В то время в город прибывает капитан полиции Богдан. Он притворяется бизнесменом и берется за расследование, чтобы найти убийцу своего отца. Благодаря случайной встрече чувства соединяются с тайнами прошлого, а жизнь героев может измениться из-за сокровища времен Второй мировой войны.
Главные роли в сериале сыграли:
- Евгений Лесничий – звезда сериалов "Реванш и "Голова".
- Анастасия Иванюк – известная по фильму "Поезд в 31 декабря" и по сериалу "Пограничники".
Также к съемкам присоединились: Даша Трегубова, Алексей Нагрудный, который снялся в сериале "Женский доктор. Новая жизнь", а также Сергея Митрюшин из сериала "Парочка следователей" и Ирина Кудашова из сериала "Школа".
Какие еще украинские сериалы стоит посмотреть?
- "Парочка следователей"
- "Ключи от правды"
- "Следователь"
- "Реванш"
- "Любовь и пламя"
- "Пограничники"
- "Кофе с кардамоном"
- "Майор Сковорода"
- "Врач по призванию"
- "Материнский инстинкт"