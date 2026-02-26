Премьера сериала "Сокровища" состоится 16 марта на "1+1", об этом сообщили на инстаграм-странице телеканала. Он будет выходить с понедельника по четверг в 20:00.

О чем сериал "Сокровища"?

"Сокровища" – это история о любви, скрытом прошлом и семейных тайнах. События сериала разворачиваются в небольшом городке, где все друг друга знают, но не решаются говорить правду.

В центре сюжета Вера, которая пережила сложный период и возвращается в родной город. Девушка хочет начать жизнь сначала и вернуть семейный дом, который сейчас принадлежит ее родственникам. Однако главная героиня сталкивается с тайнами прошлого.

В город также приезжает капитал полиции Богдан. Он хочет найти настоящего убийцу своего отца. Знакомство Богдана и Веры становится началом романтической истории. Однако загадочное сокровище времен Второй мировой войны может перевернуть их жизнь с ног на голову. Герои могут заплатить слишком большую цену за правду.

Главные роли в сериале сыграли Евгений Лесничий – звезда сериалов "Голова" и "Реванш" и Анастасия Иванюк, известная по сериалам "Мелкий птенец" и "Пограничники", а также по фильму "Поезд в 31 декабря". Кроме них, в проекте снялись Дарья Трегубова, Алексей Нагрудный, Сергей Митрюшин и Ирина Кудашова.

