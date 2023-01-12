Актера Дмитрия Линартовича тяжело ранили в боях за Соледар: как он выглядит сейчас
Источник:Дмитрий Линартович
Украинский актер Дмитрий Линартович принимал участие в тяжелых боях за Соледар. Там он получил осколочное ранение. Защитника экстренно отправили в госпиталь. Теперь он показал, как выглядит сейчас.
Идут тяжелые бои на Донбассе. Самая тяжелая ситуация в Соледаре и Бахмуте. ВСУ отбивают атаки оккупантов, россияне несут огромные потери, но все это дается тяжелой ценой – жизнью и здоровьем наших защитников.
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10 января в Соледаре получил контузию тяжелое ранение украинский актер Дмитрий Линартович. Его сразу же эвакуировали в госпиталь. Несмотря на тяжелое ранение, он обратился к украинцам, в который раз подчеркнул, что нас никогда не сломать. На видео голова защитника была перемотана бинтом, а на правый глаз наложили тампонаду.
Как Дмитрий Линартович выглядит после ранения
Спустя время актер показал, как выглядит после помощи медиков, но быстро удалил фотографию. Теперь на его фейсбук-странице появилось новое фото, где Линартович запечатлен на больничной койке. Из-за осколочного ранения и отека правый глаз Дмитрия до сих пор не открывается. Однако защитник демонстрирует невероятную силу воли и улыбается.
Дмитрий Линартович после ранения / Фото из фейсбука актера
Звезды в терробороне и ВСУ: последние новости
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