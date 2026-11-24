Старые усадьбы, странные звуки за стенами и призраки, которые не собираются оставлять живых в покое. Эти фильмы доказывают: иногда самое страшное место – это не заброшенная больница или темный лес, а обычный дом.

24 Канал собрал семь современных фильмов ужасов о домах с мрачными секретами, которые стоит посмотреть поклонникам "Заклятия".

"Его дом" (2020)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: ужасы, драма, триллер

На первый взгляд, это история о паре беженцев, которые получают шанс начать новую жизнь в Великобритании. Однако их новый дом оказывается совсем не безопасным местом. За стенами дома скрывается нечто сверхъестественное, а прошлое, от которого герои пытались сбежать, постепенно настигает их.

"Его дом" отличается тем, что сочетает классический хоррор с тяжелыми темами вины, потери и травматического опыта. Это не просто история о призраках: фильм заставляет задуматься, можно ли оставить прошлое за закрытыми дверями, если оно уже поселилось рядом с тобой. Картина также получила положительные отзывы критиков.

Смотрите трейлер фильма "Его дом" онлайн:

"Ночной дом" (2020)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: психологический хоррор, мистика, триллер

После смерти мужа Бет остается одна в доме у озера, который он построил для нее. Но спокойная жизнь быстро меняется: женщину начинают преследовать странные видения, а в доме происходит что-то непонятное. Расбирая вещи покойного, она находит доказательства того, что почти ничего не знала о его жизни.

Особенность фильма – в том, как он играет с пространством и восприятием зрителя. Обычные комнаты, пустые углы и отражения становятся частью загадки. А еще фильм держится на сильной актерской игре Ребекки Холл, которая мастерски передает страх и растерянность своей героини.

Смотрите трейлер фильма "Ночной дом" онлайн:

"Реликвия" (2020)

Рейтинг IMDb: 6,0/10

Жанр: психологический хоррор, драма, мистика

Когда пожилая Эдна исчезает, ее дочь и внучка отправляются в семейный дом, чтобы найти ее. После возвращения женщины в доме начинают происходить странные вещи. Со временем родные замечают, что сам дом как будто меняется, а его темные уголки скрывают что-то гораздо более страшное, чем они могли себе представить.

"Реликвия" – не типичный хоррор с внезапными появлениями призраков. Его жуткость постепенно нарастает благодаря тревожной атмосфере, деталям интерьера и ощущению, что дом буквально поглощает своих обитателей. Фильм также отличается необычным символизмом: сверхъестественный ужас здесь переплетается с темой старения, памяти и семейных отношений.

Смотрите трейлер фильма "Реликвия" онлайн:

"Паутина" (2023)

Рейтинг IMDb: 5,9/10

Жанр: психологический хоррор, триллер, мистика

Восьмилетний Питер постоянно слышит странный стук из стены своей комнаты. Родители убеждают мальчика, что это всего лишь его воображение, но звуки не исчезают. В конце концов ребенок начинает подозревать, что взрослые скрывают от него опасную тайну.

В этом фильме пугает не столько то, что может скрываться за стеной, сколько поведение самих родителей. Лиззи Каплан и Энтони Старр создают образы, которым все труднее доверять. А замкнутое пространство дома, ночные звуки и постоянное ощущение опасности делают картину особенно напряженной.

Смотрите трейлер фильма "Паутина" онлайн:

"Бугимен" (2023)

Рейтинг IMDb: 5,9/10

Жанр: сверхъестественный хоррор, мистика, триллер

После смерти матери две сестры пытаются справиться с горем, пока их отец-психотерапевт погружен в собственные переживания. Однажды в их дом приходит странный пациент, после чего в доме появляется сверхъестественное существо. Оно охотится на семьи и питается человеческой болью.

Фильм снят по мотивам рассказа Стивена Кинга, поэтому поклонники писателя могут узнать его фирменное внимание к детским страхам. Особенно напряженными становятся сцены в темных комнатах и возле шкафов, где, кажется, может скрываться нечто гораздо страшнее обычной тени.

Смотрите трейлер фильма "Бугимен" онлайн:

"Дивина" (2024)

Рейтинг IMDb: 6,7/10

Жанр: ужасы, мистика, триллер

После загадочного убийства Дени ее слепая сестра-близнец Дарси, увлекающаяся оккультизмом, приезжает в дом, где произошла трагедия. Она подозревает, что настоящий виновник до сих пор не наказан, и привозит с собой необычную коллекцию проклятых предметов.

"Странность" особенно понравится тем, кто любит жуткие детали и неожиданные повороты. Один из самых тревожных элементов фильма – деревянный манекен в натуральную величину, который оказывается гораздо страшнее, чем может показаться сначала. Режиссер Дамиан Маккарти мастерски использует тишину, темноту и ожидание, чтобы заставить зрителя нервничать даже в обычных сценах.

Смотрите трейлер фильма "Странность" онлайн:

"Присутствие" (2024)

Рейтинг IMDb: 6,1/10

Жанр: психологический хоррор, мистика, триллер

Семья переезжает в новый дом в пригороде, но вскоре начинает чувствовать, что там они не одни. Самое интересное в этой истории – способ подачи: зритель наблюдает за событиями глазами невидимого существа, которое перемещается по дому и следит за его обитателями.

Режиссер Стивен Содерберг переворачивает привычное представление о фильмах с привидениями. Здесь нет традиционного взгляда на дом со стороны его обитателей – напротив, зритель словно сам становится тем, кто наблюдает за семьей из темных углов. Благодаря такому приему даже обычные семейные разговоры приобретают тревожный подтекст.

Смотрите трейлер фильма "Присутствие" онлайн:

Если же вам по душе не только истории о проклятых домах, но и загадки, от которых сложно оторваться, обратите внимание на три мистических сериала, которые держат в напряжении до самого финала.