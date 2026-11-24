24 Канал зібрав сім сучасних горорів про будинки з темними секретами, які варто подивитися шанувальникам "Закляття".

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"Його дім" (2020)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: жахи, драма, трилер

На перший погляд, це історія про пару біженців, які отримують шанс почати нове життя у Великій Британії. Однак їхня нова оселя виявляється зовсім не безпечним місцем. За стінами будинку ховається щось надприродне, а минуле, від якого герої намагалися втекти, поступово наздоганяє їх.

"Його дім" вирізняється тим, що поєднує класичний горор із важкими темами провини, втрати та травматичного досвіду. Це не просто історія про привидів: фільм змушує замислитися, чи можна залишити минуле за зачиненими дверима, якщо воно вже оселилося поруч із тобою. Стрічка також отримала схвальні відгуки критиків.

Дивіться трейлер фільму "Його дім" онлайн:

"Нічний будинок" (2020)

Рейтинг IMDb: 6,4/10

Жанр: психологічні жахи, містика, трилер

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Після смерті чоловіка Бет залишається сама у будинку біля озера, який він збудував для неї. Та спокійне життя швидко змінюється: жінку починають переслідувати дивні видіння, а в оселі відбувається щось незрозуміле. Розбираючи речі покійного, вона знаходить докази того, що майже нічого не знала про його життя.

Особливість фільму – у тому, як він грає з простором і сприйняттям глядача. Звичайні кімнати, порожні кути та відображення стають частиною загадки. А ще стрічка тримається на сильній акторській роботі Ребекки Голл, яка майстерно передає страх і розгубленість своєї героїні.

Дивіться трейлер фільму "Нічний будинок" онлайн:

"Реліквія" (2020)

Рейтинг IMDb: 6,0/10

Жанр: психологічні жахи, драма, містика

Коли літня Една зникає, її донька та онука вирушають до родинного будинку, щоб знайти її. Після повернення жінки в оселі починають відбуватися дивні речі. Згодом рідні помічають, що сам будинок ніби змінюється, а його темні закутки приховують щось значно страшніше, ніж вони могли уявити.

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"Реліквія" – не типовий горор із раптовими появами привидів. Його моторошність поступово наростає завдяки тривожній атмосфері, деталям інтер'єру та відчуттю, що оселя буквально поглинає своїх мешканців. Фільм також вирізняється незвичним символізмом: надприродний жах тут переплітається з темою старіння, пам'яті та родинних стосунків.

Дивіться трейлер фільму "Реліквія" онлайн:

"Павутина" (2023)

Рейтинг IMDb: 5,9/10

Жанр: психологічні жахи, трилер, містика

Восьмирічний Пітер постійно чує дивний стукіт зі стіни своєї кімнати. Батьки переконують хлопчика, що це лише його уява, але звуки не зникають. Зрештою дитина починає підозрювати, що дорослі приховують від нього небезпечну таємницю.

У цьому фільмі лякає не стільки те, що може ховатися за стіною, скільки поведінка самих батьків. Ліззі Каплан та Ентоні Старр створюють образи, яким дедалі важче довіряти. А замкнений простір будинку, нічні звуки та постійне відчуття небезпеки роблять стрічку особливо напруженою.

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Дивіться трейлер фільму "Павутина" онлайн:

"Бугимен" (2023)

Рейтинг IMDb: 5,9/10

Жанр: надприродні жахи, містика, трилер

Після смерті матері дві сестри намагаються впоратися з горем, поки їхній батько-психотерапевт занурений у власні переживання. Одного дня до їхнього будинку приходить дивний пацієнт, після якого в оселі з'являється надприродна істота. Вона полює на родини та живиться людським болем.

Горор знятий за мотивами оповідання Стівена Кінга, тому шанувальники письменника можуть впізнати його фірмову увагу до дитячих страхів. Особливо напруженими стають сцени в темних кімнатах і біля шаф, де, здається, може ховатися щось значно страшніше за звичайну тінь.

Дивіться трейлер фільму "Бугимен" онлайн:

"Дивина" (2024)

Рейтинг IMDb: 6,7/10

Жанр: жахи, містика, трилер

Після загадкового вбивства Дені її сліпа сестра-близнючка Дарсі, яка захоплюється окультизмом, приїздить до будинку, де сталася трагедія. Вона підозрює, що справжній винуватець досі не покараний, і привозить із собою незвичайну колекцію проклятих предметів.

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"Дивина" особливо сподобається тим, хто любить моторошні деталі та несподівані повороти. Один із найбільш тривожних елементів фільму – дерев'яний манекен у натуральну величину, який стає значно страшнішим, ніж може здатися спочатку. Режисер Даміан Маккарті майстерно використовує тишу, темряву та очікування, щоб змусити глядача нервувати навіть у звичайних сценах.

Дивіться трейлер фільму "Дивина" онлайн:

"Присутність" (2024)

Рейтинг IMDb: 6,1/10

Жанр: психологічні жахи, містика, трилер

Родина переїжджає до нового будинку в передмісті, але невдовзі починає відчувати, що там вони не самі. Найцікавіше в цій історії – спосіб подачі: глядач спостерігає за подіями очима невидимої сутності, яка пересувається оселею та стежить за її мешканцями.

Режисер Стівен Содерберг перевертає звичне уявлення про фільми з привидами. Тут немає традиційного погляду на будинок з боку його мешканців – навпаки, глядач ніби сам стає тим, хто спостерігає за родиною з темних кутків. Завдяки такому прийому навіть звичайні сімейні розмови набувають тривожного підтексту.

Дивіться трейлер фільму "Присутність" онлайн:

Якщо ж вам до вподоби не лише історії про прокляті оселі, а й загадки, від яких складно відірватися, зверніть увагу на три містичні серіали, які тримають у напрузі до фіналу.