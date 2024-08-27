5 современных украинских фильмов, которые должен посмотреть каждый

Многие привыкли смотреть только американские ленты, но украинский кинематограф тоже не стоит на месте. Современное кино от отечественных создателей тоже способно поражать, захватывать и держать в напряжении каждую минуту.

Кино 24 расскажет о современных украинских фильмах, которые стоит посмотреть каждому. Они не только вызывают восторг, но и заставляют задуматься над важными вопросами.

К слову 3 украинские фильмы, которые ошибочно считали российскими

"Мои мысли тихие", 2019

Молодой звукорежиссер Вадим получает предложение из Канады: записать звуки природы Закарпатья. Это должно дать ему возможность уехать из Украины за границу. В это безумное приключение Вадим отправляется не сам, а со своей энергичной мамой.

"Мои мысли тихие": смотрите трейлер онлайн

"Плохие дороги", 2020

Фильм Натальи Ворожбит состоит из пяти новелл, которые объединены темой дорог. В ленте рассказывают о событиях, происходящих с гражданскими и военными украинцами на Донбассе во время российско-украинской войны.

"Плохие дороги": смотрите трейлер онлайн

"Я работаю на кладбище", 2021

В центре сюжета – Александр, который раньше работал архитектором. Теперь он работает на кладбище и имеет свою контору по изготовлению памятников. К нему ежедневно приходят люди то с комическими, то с трагическими ситуациями. В жизни героя тоже есть тайна, которая не дает ему стать счастливым.

"Я работаю на кладбище": смотрите трейлер онлайн

"Памфир", 2022

Главный герой Леонид возвращается в родное село на Буковине после командировки. Близкие пытаются убедить его не возвращаться на работу. Сын Леонида случайно устраивает пожар, подпалив документы отца. Теперь ему приходится выплатить компенсацию за ущерб. Леонид невольно вспоминает свое прошлое, когда он был контрабандистом с прозвищем "Памфир".

"Памфир": смотрите трейлер онлайн

"Довбуш", 2023

События исторической драмы разворачиваются на фоне карпатских пейзажей. Олекса Довбуш готов бороться с жестокой польской шляхтой. Возглавив восстание, Довбуш становится символом сопротивления, противостоя силам зла, которые стремятся его уничтожить.

"Довбуш": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы – лишь небольшая часть того многообразия, которое предлагает нынешний украинский кинематограф. Каждая из этих лент способна зацепить за живое.