Фильм "Гремлины" – популярный фильм ужасов 1984 года. Создатель гремлинов и могваев Крис Валас поделился некоторыми из своих оригинальных эскизов.

После выхода в кинотеатрах первая часть "Гремлины" быстро стала кассовым хитом. Благодаря поддержке Стивена Спилберга и сценарию Криса Колумба "Гремлины" пользовались большим успехом. И через 6 лет после первой части появилось продолжение.

К теме "Мандалорец" за кулисами: показали, как создавали спецэффекты для эпического сериала – видео

Первый фильм "Гремлины" продолжал интересовать зрителей через 10, 20, 30 лет после выхода ленты. Фанаты требовали сиквела. Поэтому о возможности создания третьей части фильма стали говорить все чаще, а в 2017 году ее анонсировали официально.

Пока "Гремлины 3" находятся в разработке и запланированы на 2022 год. Но, чтобы фанаты не скучали, в 2021 году на HBO Max должен выйти мультсериал "Гремлины Секреты Могвая".

Поскольку "Гремлины" вот-вот вернутся в поп-культуру, интерес зрителей к франшизе растет. Поэтому Валес не упустил момент и продемонстрировал несколько оригинальных эскизов могваев и гремлинов. Первый эскиз гремлинов близок к тому, как это существо выглядела в фильме:

А вот первый дизайн монваев довольно грубый.

Нашел свои самые первые наброски для Могваев. Думаю, здесь заметно более сильное влияние. pic.twitter.com/1NhRFR3mC3 - Крис Валас (@walas_chris) 21 марта 2021 г.

"Гремлины": сюжет

Изобретатель Рэндалл Пельцер искал своему сыну Билли подарок на Рождество. В китайском магазинчике он увидел странное милое создание и захотел его приобрести. Владелец магазина рассказал, что это могвай и не захотел продавать животное. Но, пока продавца не было, это сделал его внук. Также он рассказал о правилах ухода – никогда не мочить, не кормить после полуночи и не выставлять на солнечный свет.

Однажды Билли случайно пролил на него воду и могвай породил 5 подобных себе существ. Но новорожденные "детки" отличались характером. После того как Билли случайно покормил их после двенадцати часов, "детки" превратились в коконы. Из них появились монстры с острыми зубами, которые быстренько пошли терроризировать городок.