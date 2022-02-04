Кроме фильмов, которые вышли в 2021 году, режиссер назвал ленту "Счастливый час" 2015 года. Пон Чжун Хо сказал, что это "один из лучших проектов".
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Любимые фильмы Пона Чжун Хо
"Не смотрите вверх"
По сюжету двое астрономов, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, во время исследования понимают, что к Земле приближается комета, которая может уничтожить планету. Они как только могут пытаются предупредить об опасности, однако над учеными лишь насмехаются, более того, пытаются их арестовать в связи с распространением якобы ложной информации. Однако, герои не сдаются.
"Не смотрите вверх" 2021: смотрите трейлер
"Сядь за руль моей машины"
В японской драме речь идет о театральном режиссере и актере Хиросиме. Чтобы лучше организовать весь процесс, ему предлагают услуги женщины-водителя Мисаки (Токо). Парень и девушка влюбляются, делятся своим травматическим опытом и стараются изменить свою жизнь к лучшему.
"Сядь за руль моей машины" 2021: смотрите трейлер
"Митчеллы против машин"
Научно-фантастическая анимационная комедия рассказывает о неудачном семейном отдыхе и спасении мира от апокалипсиса. По сюжету, семья Митчелл переживает кризис в отношениях. Они планируют совместный семейный отдых, который им необходимо провести вместе. Ведь дочь Кэти вскоре отправится учиться в колледж. Семья выезжает на природу. Правда, в это время в мире начинается настоящая революция машин, а Митчеллам вместо отдыха придется присоединиться к неравному противостоянию с мятежными компьютерами!
"Митчеллы против машин": смотрите трейлер онлайн
Другие проекты, которые понравились режиссеру:
- Документальная лента "Побег" Flee, 2021 год;
- Драма "Закат солнца" Sundown, 2021 год;
- Драматический фильм "Вас не было на месте", 2019 год;
- Художественная лента "Событие" Happening (L'événement), 2021 год.