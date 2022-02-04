Окрім фільмів, які вийшли у 2021 році, режисер назвав стрічку "Щаслива година" 2015 року. Пон Чжун Хо сказав, що це "один із найкращих проєктів".

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Улюблені фільми Пона Чжуна Хо

"Не дивіться вгору"

За сюжетом двоє астрономів, яких зіграли Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, під час дослідження зрозуміють, що до Землі наближається комета, яка може знищити планету. Вони як тільки можуть намагаються попередити про небезпеку, однак з вчених лише глузують, ба більше, намагаються їх заарештувати у зв’язку з поширенням начебто неправдивої інформації. Однак, герої не здаються.

"Не дивіться вгору" 2021: дивіться трейлер

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"Сядь за кермо моєї машини"

У японській драмі йдеться про театрального режисера та актора Хіросімі. Щоб краще організувати весь процес, йому пропонують послуги водійки Місакі (Токо Міури). Хлопець і дівчина закохуються, діляться своїм травматичним досвідом і намагаються змінити своє життя на краще.

"Сядь за кермо моєї машини" 2021: дивіться трейлер

"Мітчелли супроти машин"

Науково-фантастична анімаційна комедія розповідає про невдалий сімейний відпочинок та порятунок світу від апокаліпсиса. За сюжетом, родина Мітчелл переживає кризу у стосунках. Вони планують спільний сімейний відпочинок, який їм необхідно провести разом. Адже донька Кеті невдовзі відправиться навчатись до коледжу. Сім'я виїжджає на природу. Щоправда, в цей час у світі починається справжня революція машин, а Мітчеллам замість відпочинку доведеться долучитись до нерівного протистояння із бунтівними комп’ютерами!

"Мітчелли проти машин": дивіться трейлер онлайн

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