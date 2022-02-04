Создатель "Паразитов" назвал любимые фильмы, которые его поразили в 2021 году

Режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо поделился списком любимых фильмов, которые он просмотрел в 2021 году. Среди них – комедия в жанре политической сатиры "Не смотрите вверх", лучшая лента по версии критиков США "Сядь за руль моей машины" и анимационный научно-фантастический комедийный фильм "Митчеллы против Машин".

Кроме фильмов, которые вышли в 2021 году, режиссер назвал ленту "Счастливый час" 2015 года. Пон Чжун Хо сказал, что это "один из лучших проектов".

Читайте также Увлекательные фильмы, где герои испытывают удачу в рулетке

Любимые фильмы Пона Чжун Хо

"Не смотрите вверх"

По сюжету двое астрономов, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, во время исследования понимают, что к Земле приближается комета, которая может уничтожить планету. Они как только могут пытаются предупредить об опасности, однако над учеными лишь насмехаются, более того, пытаются их арестовать в связи с распространением якобы ложной информации. Однако, герои не сдаются.

"Не смотрите вверх" 2021: смотрите трейлер

"Сядь за руль моей машины"

Премьера крутого фильма/сериала уже близко? Чтобы не проводить время в скучном ожидании, можно сыграть в любимую игру на SlotoKing . Онлайн-казино имеет десятки видеослотов, несколько видов рулеток, покер, лотереи бинго и кено, которые понравятся даже новичкам.

В японской драме речь идет о театральном режиссере и актере Хиросиме. Чтобы лучше организовать весь процесс, ему предлагают услуги женщины-водителя Мисаки (Токо). Парень и девушка влюбляются, делятся своим травматическим опытом и стараются изменить свою жизнь к лучшему.

"Сядь за руль моей машины" 2021: смотрите трейлер

"Митчеллы против машин"

Научно-фантастическая анимационная комедия рассказывает о неудачном семейном отдыхе и спасении мира от апокалипсиса. По сюжету, семья Митчелл переживает кризис в отношениях. Они планируют совместный семейный отдых, который им необходимо провести вместе. Ведь дочь Кэти вскоре отправится учиться в колледж. Семья выезжает на природу. Правда, в это время в мире начинается настоящая революция машин, а Митчеллам вместо отдыха придется присоединиться к неравному противостоянию с мятежными компьютерами!

"Митчеллы против машин": смотрите трейлер онлайн

Другие проекты, которые понравились режиссеру: