Как создавали костюм Владимира Харконнена

Для Скарсгарда пришлось изготовить специальный костюм, который добавляет ему несколько десятков килограммов веса. Силиконовый костюм целиком покрывал тело актера; кроме того, пластический грим накладывался на лицо Скарсгарда.

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Создание Владимира Харконнена: смотрите видео онлайн

Кроме кадров закулисья и процесса создания персонажа создатели "Дюны" продемонстрировали концепт-арты нескольких ключевых персонажей фильма.

Концепты персонажей "Дюны"

Сюжет фильма "Дюна"

События ленты развиваются в далеком будущем, где несколько семей соревнуются за обладание ценным ресурсом – спайсом. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) контролирует пустынную планету Арракис – жестокий мир полный опасностей. Именно Арракис является источником редкого спайса.

Вещество наделяет людей долголетием и улучшает интеллект. Не удивительно, что контроль над спайсом гарантирует господство во Вселенной. Однако получить ценный ресурс не так легко, ведь Арракис – место обитания гигантских и ужасных червей, которые атакуют людей и мешают добыче спайса. Сын герцога, юный и талантливый Пол (Тимоти Шаламе), должен отправиться на Арракис, чтобы обеспечить своей семье господство.

"Дюна" вышла в украинский прокат 16 сентября 2021 года, хотя должна была появиться в прокате еще в прошлом году. Ее перенесли из-за пандемии коронавируса, которая повлияла как на съемочный процесс, так и на продакшн. Впоследствии премьеру фильма запланировали на 14 октября 2021 года, но в итоге сместили ее на более раннюю дату.