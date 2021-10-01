Як створювали костюм Владіміра Харконнена

Для Скарсгарда довелося виготовити спеціальний костюм, який додає йому кілька десятків кілограмів ваги. Силіконовий костюм цілком покривав тіло актора; крім того, пластичний грим накладався на обличчя Скарсгарда.

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Створення Владіміра Харконнена: дивіться відео онлайн

Крім кадрів залаштунків та процесу створення персонажа творці "Дюни" продемонстрували концепт-арти декількох ключових персонажів фільму.

Концепти персонажів "Дюни"

Сюжет фільму "Дюна"

Події стрічки розвивають у далекому майбутньому, де кілька сімей змагаються за володіння цінним ресурсом – Спайсом. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) тримає контроль над пустельною планетою Арракіс – жорстоким світом сповненим небезпек. Саме Арракіс є джерелом рідкісного спайсу.

Речовина наділяє людей довголіттям та покращує інтелект. Тож не дивно, що контроль над спайсом гарантує панування у всесвіті. Одначе отримати цінний ресурс не так легко, адже Арракіс – місце проживання велетенських та жахливих червів, які атакують людей та заважають видобутку спайсу. Син герцога, юний і талановитий Пол (Тімоті Шаламе), мусить відправитися на Арракіс, аби забезпечити своїй родині панування.

"Дюна" вийшла в український прокат 16 вересня 2021 року, хоча повинна була з'явитися у прокаті ще минулого року. Її перенесли через пандемію коронавірусу, яка вплинула, як на знімальний процес, так і на продакшн. Згодом прем'єру фільму запланували на 14 жовтня 2021 року, але врешті змістили її на швидшу дату.