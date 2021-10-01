Создатели "Дюны" показали, как делали барона Харконнена

Авторы популярной "Дюны" выпустили видео закулисья, посвященное созданию образа барона Владимира Харконнена (Стеллан Скарсгард). Перед создателями картины встала проблема – сам Стеллан довольно худощавый, а барон Харконнен известен своими габаритами. Видео демонстрирует процесс создания персонажа.

Как создавали костюм Владимира Харконнена

Для Скарсгарда пришлось изготовить специальный костюм, который добавляет ему несколько десятков килограммов веса. Силиконовый костюм целиком покрывал тело актера; кроме того, пластический грим накладывался на лицо Скарсгарда.

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Создание Владимира Харконнена: смотрите видео онлайн

Кроме кадров закулисья и процесса создания персонажа создатели "Дюны" продемонстрировали концепт-арты нескольких ключевых персонажей фильма.

Концепты персонажей "Дюны"

Сюжет фильма "Дюна"

События ленты развиваются в далеком будущем, где несколько семей соревнуются за обладание ценным ресурсом – спайсом. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) контролирует пустынную планету Арракис – жестокий мир полный опасностей. Именно Арракис является источником редкого спайса.

Вещество наделяет людей долголетием и улучшает интеллект. Не удивительно, что контроль над спайсом гарантирует господство во Вселенной. Однако получить ценный ресурс не так легко, ведь Арракис – место обитания гигантских и ужасных червей, которые атакуют людей и мешают добыче спайса. Сын герцога, юный и талантливый Пол (Тимоти Шаламе), должен отправиться на Арракис, чтобы обеспечить своей семье господство.

"Дюна" вышла в украинский прокатхотя должна была появиться в прокате еще в прошлом году. Ее перенесли из-за пандемии коронавируса, которая повлияла как на съемочный процесс, так и на продакшн. Впоследствии премьеру фильма запланировали на 14 октября 2021 года, но в итоге сместили ее на более раннюю дату.