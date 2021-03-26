Авторы фильма "Спенсер" учитывают каждую деталь в создании биографической драмы. Это подтверждает и новое фото исполнительницы главной роли Кристен Стюарт, которая позировала перед камерой в наряде в стиле принцессы Дианы и с особой кольцом.

Новое фото Кристен Стюарт со съемок "Спенсер"

Официальное фото драмы "Спенсер" распространили все мировые СМИ. Кадр сделали во время съемок фильма в Германии. Теперь же вся съемочная группа переезжает в Великобританию, где продолжится работа над лентой.

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Особое внимание привлекли не только наряды в стиле Леди Ди, но и аксессуары. Кристен Стюарт позировала так, чтобы на фото можно было увидеть точную копию кольца принцессы Дианы, которое ей подарил принц Чарльз на помолвку.



Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы / Фото Just Jared

Сейчас кольцо с синим сапфиром активно носит Кейт Миддлтон. Чуть ли не на каждом публичном выходе герцогиня Кембриджская демонстрирует эту знаковую драгоценность.



Кейт Миддлтон в аэропорту Дублина / Фото Getty Images

Сюжет фильма "Спенсер"

В основу драмы "Спенсер" положена история об одном из самых сложных уик-эндов принцессы Дианы. В 1991 году Леди Ди провела Рождество в Норфолке, после чего окончательно решила поставить точку в браке с принцем Чарльзом. Что заставило Леди Ди решиться на этот шаг и как она пережила разрыв – зрители увидят осенью 2021 года.

Режиссером ленты выступил Пабло Лоррейн. Главные роли в драме "Спенсер" он отдал:

Кристен Стюарт

Джеку Фартингу

Тимоти Споллу

Салли Хокинсу

Шону Харрису