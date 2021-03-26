Кристен Стюарт поразила сходством с принцессой Дианой: новое фото актрисы
Авторы фильма "Спенсер" учитывают каждую деталь в создании биографической драмы. Это подтверждает и новое фото исполнительницы главной роли Кристен Стюарт, которая позировала перед камерой в наряде в стиле принцессы Дианы и с особой кольцом.
Источник:People
Новое фото Кристен Стюарт со съемок "Спенсер"
Официальное фото драмы "Спенсер" распространили все мировые СМИ. Кадр сделали во время съемок фильма в Германии. Теперь же вся съемочная группа переезжает в Великобританию, где продолжится работа над лентой.
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Особое внимание привлекли не только наряды в стиле Леди Ди, но и аксессуары. Кристен Стюарт позировала так, чтобы на фото можно было увидеть точную копию кольца принцессы Дианы, которое ей подарил принц Чарльз на помолвку.
Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы / Фото Just Jared
Сейчас кольцо с синим сапфиром активно носит Кейт Миддлтон. Чуть ли не на каждом публичном выходе герцогиня Кембриджская демонстрирует эту знаковую драгоценность.
Кейт Миддлтон в аэропорту Дублина / Фото Getty Images
Сюжет фильма "Спенсер"
В основу драмы "Спенсер" положена история об одном из самых сложных уик-эндов принцессы Дианы. В 1991 году Леди Ди провела Рождество в Норфолке, после чего окончательно решила поставить точку в браке с принцем Чарльзом. Что заставило Леди Ди решиться на этот шаг и как она пережила разрыв – зрители увидят осенью 2021 года.
Режиссером ленты выступил Пабло Лоррейн. Главные роли в драме "Спенсер" он отдал:
- Кристен Стюарт
- Джеку Фартингу
- Тимоти Споллу
- Салли Хокинсу
- Шону Харрису
Публика неоднозначно восприняла актерский состав драмы. Особую критику вызвала Кристен Стюарт, которую зрители не видели в роли принцессы Дианы. Однако первые официальные снимки к фильму "Спенсер" развеяли все сомнения, что актриса будет органично смотреться в образе Леди Ди.
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