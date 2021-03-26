Автори фільму "Спенсер" враховують кожну деталь у створенні біографічної драми. Це підтверджує і нове фото виконавиці головної ролі Крістен Стюарт, яка позувала перед камерою у вбранні в стилі принцеси Діани та з особливою каблучкою.

Нове фото Крістен Стюарт зі зйомок "Спенсер"

Офіційне фото драми "Спенсер" поширили всі світові ЗМІ. Кадр зробили під час зйомок фільму у Німеччині. Тепер же вся знімальна група переїжджає до Великої Британії, де продовжиться робота над стрічкою.

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Особливу увагу привернули не тільки вбрання в стилі Леді Ді, але й аксесуари. Крістен Стюарт позувала так, щоб на фото можна було побачити точну копію персня принцеси Діани, яке їй подарував принц Чарльз на заручини.



Крістен Стюарт в образі принцеси Діани / Фото Just Jared

Наразі перстень із синім сапфіром активно носить Кейт Міддлтон. Ледь не на кожному публічному виході герцогиня Кембриджська демонструє цю знакову коштовність.



Кейт Міддлтон в аеропорту Дубліна / Фото Getty Images

Сюжет фільму "Спенсер"

В основу драми "Спенсер" покладена історія про один з найскладніших вікендів принцеси Діани. У 1991 році Леді Ді провела Різдво в Норфолку, після чого остаточно вирішила поставити крапку у шлюбі з принцом Чарльзом. Що змусило Леді Ді наважитись на цей крок та як вона пережила розрив – глядачі побачать восени 2021 року.

Режисером стрічки виступив Пабло Лоррейн. Головні ролі у драмі "Спенсер" він віддав:

Крістен Стюарт

Джек Фартінг

Тімоті Сполл

Саллі Хокінс

Шон Харріс

Публіка неоднозначно сприйняла акторський склад драми. Особливу критику викликала Крістен Стюарт, яку глядачі не бачили в ролі принцеси Діани. Однак перші офіційні знімки до фільму "Спенсер" розвіяли всі сумніви, що актриса буде органічно виглядати в образі Леді Ді.