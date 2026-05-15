Легендарный криминальный триллер, которому уже 30 лет, снова покоряет украинцев на Netflix

В последнее время зрители все чаще выбирают для просмотра фильмы, которым уже более 20 лет. Ведь это ленты, созданные в совершенно другой эпохе кинематографа – с особым подходом к съемкам, подбору актеров и построению сюжета.

Такие истории отличаются атмосферностью, глубокими персонажами и действительно захватывающими сюжетами, которые держат в напряжении от начала и до самого финала. Так, в подборке самых популярных фильмов среди украинских зрителей на Netflix сейчас оказалась лента "Спящие" 1996 года, сообщает 24 Канал.

О чем идет речь в фильме "Спящие"?

Действие фильма "Спящие" разворачивается в 1960-х годах в Нью-йоркском районе "Адская кухня". Это место, где царили жестокость, мафиозные правила и постоянная борьба за выживание, соединены с невинностью детства.

Сюжет сосредоточен на четырех друзьях, чье беззаботное детство внезапно меняется. То, что казалось обычными шалостями, постепенно толкает их во взрослый мир насилия, преступности и предательства.

Проходят десятилетия, но травматическое прошлое продолжает напоминать о себе, а события, происходившие в "Адской кухне", навсегда оставляют след в жизни героев.

"Спящие": смотрите онлайн трейлер фильма

Эту ленту часто называют настоящей классикой 1990-х годов. От нее сложно оторваться благодаря сильному сюжету, убедительной актерской игре, атмосферной картинке и удачному музыкальному сопровождению. Поэтому если хочется посмотреть по-настоящему качественное кино, стоит обратить внимание на этот фильм.

Что интересно знать о ленте?

Премьера фильма состоялась в 1996 году, поэтому сегодня ему уже 30 лет.

На IMDb лента имеет высокий рейтинг – 7,5 балла из 10 возможных.

Над фильмом работал режиссер Барри Левинсон .

. Ленту также номинировали на премию Оскар в категории "Лучший оригинальный саундтрек".

Актерский состав фильма действительно впечатляет, а в главных ролях собраны известные звезды: Роберт де Ниро, Брэд Питт, Джейсон Патрик.

