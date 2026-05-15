Такі історії вирізняються атмосферністю, глибокими персонажами та справді захопливими сюжетами, які тримають у напрузі від початку й до самого фіналу. Так, у добірці найпопулярніших фільмів серед українських глядачів на Netflix зараз опинилася стрічка "Сплячі" 1996 року, повідомляє 24 Канал.

Про що йдеться у фільмі "Сплячі"?

Дія фільму "Сплячі" розгортається у 1960-х роках у Нью-йоркському районі "Пекельна кухня". Це місце, де панували жорстокість, мафіозні правила та постійна боротьба за виживання, поєднані з невинністю дитинства.

Сюжет зосереджений на чотирьох друзях, чиє безтурботне дитинство раптово змінюється. Те, що здавалося звичайними витівками, поступово штовхає їх у дорослий світ насильства, злочинності та зради.

Минають десятиліття, але травматичне минуле продовжує нагадувати про себе, а події, що відбувалися в "Пекельній кухні", назавжди залишають слід у житті героїв.

"Сплячі": дивіться онлайн трейлер фільму

Цю стрічку часто називають справжньою класикою 1990-х років. Від неї складно відірватися завдяки сильному сюжету, переконливій акторській грі, атмосферній картинці та вдалому музичному супроводу. Тож якщо хочеться переглянути по-справжньому якісне кіно, варто звернути увагу на цей фільм.

Що цікаво знати про стрічку?

Прем'єра фільму відбулася у 1996 році, тож сьогодні йому вже 30 років.

На IMDb стрічка має високий рейтинг – 7,5 бала з 10 можливих.

Над фільмом працював режисер Баррі Левінсон .

. Стрічку також номінували на премію Оскар у категорії "Найкращий оригінальний саундтрек".

Акторський склад фільму справді вражає, а в головних ролях зібрані відомі зірки: Роберт де Ніро, Бред Пітт, Джейсон Патрік.

