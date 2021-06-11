После просмотра трейлера к сериалу становится очевидно, что нынешняя картина будет не менее драматичной и увлекательной, как и оригинальный фильм.

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"Сплетница" 2021 : смотрите первый официальный трейлер

Сюжет перезапуска "Сплетницы"

Сериал изображает события в том же месте, что и в оригинальном шоу. Но сюжет расскажет о новой группе людей, из частной Нью-Йоркской школы, за жизнью которых наблюдают и управляют с помощью соцсетей. 

Актерский состав римейка

  • Эмили Элин Линд
  • Уитни Пик
  • Джейсон Готэй
  • Джонатан Фернандес
  • Элли Браун
  • Тави Гевинсон
  • Томас Доэрти
  • Адам Чанлер-Берат
  • Зион Морено
  • Кристен Белл вновь выступит в роли рассказчицы и станет голосом той же Сплетницы.