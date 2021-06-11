Після перегляду трейлеру до серіалу стає очевидно, що цьогорічна картина буде не менш драматичною і захопливою, як і оригінальний фільм.

До теми Культовий серіал "Пліткарка" повертається: HBO опублікував тизер і повідомив дату прем’єри

"Пліткарка" 2021 : дивіться перший офіційний трейлер

Сюжет перезапуску "Пліткарки"

Серіал зображає події в тому ж місці, що й в оригінальному шоу. Але сюжет розповість про нову групу людей, з приватної Нью-Йоркської школи, за життям яких спостерігають та керують за допомогою соцмереж.

Акторський склад римейку