Після перегляду трейлеру до серіалу стає очевидно, що цьогорічна картина буде не менш драматичною і захопливою, як і оригінальний фільм.
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Сюжет перезапуску "Пліткарки"
Серіал зображає події в тому ж місці, що й в оригінальному шоу. Але сюжет розповість про нову групу людей, з приватної Нью-Йоркської школи, за життям яких спостерігають та керують за допомогою соцмереж.
Акторський склад римейку
- Емілі Елін Лінд
- Вітні Пік
- Джейсон Готей
- Джонатан Фернандес
- Елі Браун
- Таві Гевінсон
- Томас Догерті
- Адам Чанлер-Берат
- Зіон Морено
- Крістен Белл знову виступить в ролі оповідачки і стане голосом тієї ж Пліткарки.