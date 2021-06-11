Після перегляду трейлеру до серіалу стає очевидно, що цьогорічна картина буде не менш драматичною і захопливою, як і оригінальний фільм. 

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"Пліткарка" 2021 : дивіться перший офіційний трейлер

Сюжет перезапуску "Пліткарки" 

Серіал зображає події в тому ж місці, що й в оригінальному шоу. Але сюжет розповість про нову групу людей, з приватної Нью-Йоркської школи, за життям яких спостерігають та керують за допомогою соцмереж. 

Акторський склад римейку

  • Емілі Елін Лінд
  • Вітні Пік
  • Джейсон Готей
  • Джонатан Фернандес
  • Елі Браун
  • Таві Гевінсон
  • Томас Догерті
  • Адам Чанлер-Берат
  • Зіон Морено
  • Крістен Белл знову виступить в ролі оповідачки і стане голосом тієї ж Пліткарки.