Как инстаграм меняет нас: сеть поразил трейлер перезапуска "Сплетницы"

HBO Max опубликовал дебютный официальный трейлер римейка культового шоу 2000-х "Сплетница". Новый проект будет состоять из десяти эпизодов, которые появятся на сервисе 8 июля 2021 года. Поклонники оригинального фильма и жители Верхнего Ист-Сайда могут готовиться к самому ожидаемому сериалу лета.

После просмотра трейлера к сериалу становится очевидно, что нынешняя картина будет не менее драматичной и увлекательной, как и оригинальный фильм.

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"Сплетница" 2021 : смотрите первый официальный трейлер

Сюжет перезапуска "Сплетницы"

Сериал изображает события в том же месте, что и в оригинальном шоу. Но сюжет расскажет о новой группе людей, из частной Нью-Йоркской школы, за жизнью которых наблюдают и управляют с помощью соцсетей.

Актерский состав римейка