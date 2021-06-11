Как инстаграм меняет нас: сеть поразил трейлер перезапуска "Сплетницы"

HBO Max опубликовал дебютный официальный трейлер римейка культового шоу 2000-х "Сплетница". Новый проект будет состоять из десяти эпизодов, которые появятся на сервисе 8 июля 2021 года. Поклонники оригинального фильма и жители Верхнего Ист-Сайда могут готовиться к самому ожидаемому сериалу лета.
После просмотра трейлера к сериалу становится очевидно, что нынешняя картина будет не менее драматичной и увлекательной, как и оригинальный фильм.
К теме Культовый сериал "Сплетница" возвращается: HBO опубликовал тизер и сообщил дату премьеры
"Сплетница" 2021 : смотрите первый официальный трейлер
Сюжет перезапуска "Сплетницы"
Сериал изображает события в том же месте, что и в оригинальном шоу. Но сюжет расскажет о новой группе людей, из частной Нью-Йоркской школы, за жизнью которых наблюдают и управляют с помощью соцсетей.
Актерский состав римейка
- Эмили Элин Линд
- Уитни Пик
- Джейсон Готэй
- Джонатан Фернандес
- Элли Браун
- Тави Гевинсон
- Томас Доэрти
- Адам Чанлер-Берат
- Зион Морено
- Кристен Белл вновь выступит в роли рассказчицы и станет голосом той же Сплетницы.