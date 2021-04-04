Оказалось, что авторы "Сплетницы" еще в 1 серии сделали самый большой спойлер о финале проекту. Кто же был загадочной сплетницей – эту тайну раскрылисразу, однако это заметили только тогда, когда лента завершилась.

Молодежный сериал "Сплетница" не теряет своей популярности. Поэтому даже за 9 лет после закрытия проекту сторонники находят все новые детали ленты, на которые раньше не обращали внимание. Так, пользовательница сети, подписанная как yusra ali588, сняла видео, которое показывает главный спойлер сюжета.

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В 1 эпизоде ​​"Сплетницы" Серена ван дер Вудсен возвращается в Нью-Йорк, о чем сразу же пишет загадочная блогера. И когда речь идет о самой сплетнице, зрители могут увидеть компьютер и Дэна, что перечитывает информацию. Именно он и был автором резонансного блога и открывал и собственные тайны, чтобы подозрение не падала на него.

Авторы "Сплетницы" спрятали спойлер в 1 серии: смотрите видео

Напомнили сторонники и тот факт, что в дебютной серии Дэн был на вокзале, куда приехала Серена, а в течение проекту сестра парня называла его невидимкой за то, что тот не выделялся среди одноклассников. Эти детали также приняли за спойлеры от авторов "Сплетницы".

Кто должен был быть сплетницей в сериале

Сами же продюсеры сериала уверяли, что не прогнозировали огромную популярность "Сплетницы". Поэтому до финального сезона, который вышел на малые экраны в 2012 году, не знали, кого сделают таинственной блогеркой.

Как сообщает BuzzFeed , продюсер Джошуа Сафрана хотел, чтобы сплетницей был брат Серены – Эрик ван дер Вудсен. Он также был неприметным и мог быть очевидцем всех событий, происходящих в ленте. Впоследствии выбор пал на Нейта Арчибальта, котор ый не приковывал внимание зрителей.

"К концу 2 сезона я думал, что это будет Эрик. Я даже давал указания это сделать. Но когда The New York Post опубликовал статью об этом (я до сих пор не знаю, как это получилось, думаю, это просто были догадки), мы поняли, что больше не можем выбирать этот поворот сюжета", – поделился Джошуа Сафрана.