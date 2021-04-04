Виявилось, що автори "Пліткарки" ще у 1 серії зробили найбільший спойлер про фінал проєкту. Хто ж був загадковою пліткаркою – цю таємницю розкрили зразу, однак це помітили тільки тоді, коли стрічка завершилась.

Молодіжний серіал "Пліткарка" не втрачає своєї популярності. Відтак навіть за 9 років після закриття проєкту прихильники знаходять все нові деталі стрічки, на які раніше не звертали увагу. Так, користувачка мережі, підписана як yusra ali588, зняла відео, яке показує головний спойлер сюжету.

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У 1 епізоді "Пліткарки" Серена ван дер Вудсен повертається до Нью-Йорка, про що одразу ж пише загадкова блогерка. І коли йде мова про саму пліткарку, глядачі можуть побачити комп'ютер і Дена, що перечитує інформацію. Саме він і був автором резонансного блогу та відкривав і власні таємниці, щоб підозра не падала на нього.

Автори "Пліткарки" заховали спойлер у 1 серії: дивіться відео

Нагадали прихильники і той факт, що у дебютній серії Ден був на вокзалі, куди приїхала Серена, а упродовж проєкту сестра хлопця називала його невидимкою через те, що той не виділявся серед однокласників. Ці деталі також сприйняли за спойлери від авторів "Пліткарки".

Хто мав бути пліткаркою у серіалі

Самі ж продюсери серіалу запевняли, що не прогнозували шаленої популярності "Пліткарки". Тому до фінального сезону, який вийшов на малі екрани у 2012 році, не знали, кого зроблять таємничою блогеркою.

Як повідомляє BuzzFeed, продюсер Джошуа Сафрана хотів, щоб пліткаркою був брат Серени – Ерік ван дер Вудсен. Він також був непримітним і міг бути очевидцем усіх подій, що відбуваються у стрічці. Згодом вибір впав на Нейта Арчібальта, який не приковував увагу глядачів.

"До кінця 2 сезону я думав, що це буде Ерік. Я навіть давав вказівки так зробити. Але коли The New York Post надрукував статтю про це (я досі не знаю, як це вийшло, думаю, це просто були здогадки), ми зрозуміли, що більше не можемо обирати цей поворот сюжету", – поділився Джошуа Сафрана.

Зрештою вибір впав на Дена, якого складно було запідозрити у тому, що саме він є пліткаркою. Тому фінал популярного серіалу викликав колись чималий резонанс.