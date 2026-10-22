Такого дуэта никто не ожидал: Николас Кейдж и Антонио Бандерас снимутся в культовом сериале

В пятом сезоне популярного сериала HBO появится дуэт, который сложно было даже представить: Николас Кейдж и Антонио Бандерас. И это не фанатская фантазия, а официально подтвержденный актерский состав.

После нескольких месяцев слухов HBO наконец раскрыло карты. Как сообщает Consequence, оба голливудских актера сыграют главные роли в новом сезоне криминальной антологии. И, судя по выбору звезд, спокойного расследования ждать точно не стоит.

Что известно о 5-м сезоне "Настоящего детектива"

Николас Кейдж сыграет персонажа по имени Генри Логан, а Антонио Бандерас перевоплотится в Рая Гарсию. Правда, кем именно будут их герои и какие тайны им предстоит распутать, создатели пока не рассказывают.



"Настоящий детектив" / Фото HBO



Известно, что события нового сезона будут разворачиваться в районе залива Джамейка-Бэй в Нью-Йорке. Таким образом, после ледяной Аляски, где происходили события четвертого сезона, зрителей перенесут в совершенно иную атмосферу.

Руководить проектом будет Исса Лопес, которая работала над четвертым сезоном "Настоящий детектив: Ночная страна" с Джоди Фостер в главной роли.

Кстати, для Кейджа это будет лишь вторая большая телевизионная роль после сериала "Паук-Нуар". А вот Бандерас уже имеет опыт работы на телевидении: ранее он сыграл Пабло Пикассо в антологии "Гений".

Съемки пятого сезона начнутся в 2027 году, однако точной даты премьеры HBO пока не объявило.

Почему новый сезон уже вызывает интерес

Напомним, первый сезон "Настоящего детектива" вышел в 2014 году и мгновенно стал телевизионным хитом. Тогда главные роли исполнили Мэттью Макконехи и Вуди Харрельсон, а их детективный дуэт до сих пор считается одним из самых ярких в истории сериала. Впоследствии в проекте снимались Колин Фаррелл, Рэйчел Мак-Адамс, Магершала Али и Джоди Фостер.

Кроме того, недавно вышел новый сериал-приквел к фильму "Пятница 13-е".