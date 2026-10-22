Після місяців чуток HBO нарешті розкрило карти. Як повідомляє Consequence, обидва голлівудські актори виконають головні ролі в новому сезоні кримінальної антології. І, судячи з вибору зірок, спокійного розслідування чекати точно не варто.

Що відомо про 5-й сезон "Справжнього детектива"

Ніколас Кейдж зіграє персонажа на ім'я Генрі Логан, а Антоніо Бандерас перевтілиться в Рая Гарсію. Щоправда, ким саме будуть їхні герої та які таємниці їм доведеться розплутувати, творці поки не розповідають.





"Справжній детектив" / Фото HBO



Відомо, що події нового сезону розгортатимуться в районі затоки Джамейка-Бей у Нью-Йорку. Тож після крижаної Аляски, де відбувалися події четвертого сезону, глядачів перенесуть у зовсім іншу атмосферу.

Керуватиме проєктом Ісса Лопес, яка працювала над четвертим сезоном "Справжній детектив: Нічна країна" з Джоді Фостер у головній ролі.

До речі, для Кейджа це буде лише друга велика телевізійна роль після серіалу "Павук-Нуар". А от Бандерас уже має досвід роботи на телебаченні: раніше він зіграв Пабло Пікассо в антології "Геній".

Знімання п'ятого сезону стартує у 2027 році, однак точної дати прем'єри HBO поки не оголосило.

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Чому новий сезон уже викликає цікавість

Нагадаємо, перший сезон "Справжнього детектива" вийшов у 2014 році та миттєво став телевізійним хітом. Тоді головні ролі виконали Меттью Макконагі та Вуді Гаррельсон, а їхній детективний дует досі вважають одним із найяскравіших в історії серіалу. Згодом у проєкті знімалися Колін Фаррелл, Рейчел Мак-Адамс, Магершала Алі та Джоді Фостер.

Крім того, нещодавно вийшов новий серіал-приквел до фільму "П’ятниця 13".