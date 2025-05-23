После скандалов с Билоусом: стало известно, кто возглавит Молодой театр в Киеве

Стало известно, кто возглавит Молодой театр в Киеве. После обвинений в домогательствах Андрей Белоус таки написал заявление на увольнение.

Теперь должность займет его бывший руководитель, режиссер Станислав Моисеев. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Суспільне Культура.

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Что известно о Станиславе Моисееве

Известно, что Станиславу Мойсееву, который теперь возглавит Киевский Молодой театр, 66 лет. Он – театральный режиссер, доцент кафедры актерского искусства Университета имени Карпенко-Карого, а также бывший художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Его называют одним из самых влиятельных театральных режиссеров. Это определили еще в 2014 году театральные журналисты в издании "Зеркало недели". Творческий задел Мойсеева как режиссера-постановщика составляет более 60 спектаклей. Известно, что Молодой театр он возглавлял с 1996 по 2012 год.

Вместе с Мойсеевым Молодой театр пережил реформы, обновление репертуара, а также сотрудничество со многими украинскими и зарубежными режиссерами.

Кроме того, известно, что Станислав Мойсеев является мужем актрисы Римы Зюбиной, которая также протестовала против того, чтобы Билоуса оставили в должности в Молодом театре из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Известна и устойчивая проукраинская позиция Римы Зюбиной – она давно отказалась сниматься с российскими актерами.

Также известно, что Мойсеев сотрудничал с писателем Юрием Андруховичем, в результате чего появился спектакль "Московиада". В 2006 году он был номинирован в категории "Лучшая режиссерская работа".

Напомним, что 14 мая Андрей Билоус покинул пост директора-художественного руководителя Молодого театра. Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам.