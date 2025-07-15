Самый новый боевик на Netflix, который влюбил в себя украинских зрителей: что это за лента

Если вы уже пересмотрели все ленты из своего киносписка, стоит искать новинки. Стриминговая платформа Netflix уже обновила свою подборку самых популярных фильмов.

Среди них боевик "Старая гвардия 2". В материале Кино 24 покажем трейлер ленты и расскажем больше о сюжете фильма.

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"Старая гвардия 2": что известно о фильме?

Премьера этого боевика состоялась 2 июля 2025 года, а лента уже стала самой популярной на стриминговой платформе Netflix.

Некоторые критикуют сюжет, отмечая, что его сделали слишком скучным и банальным, однако все зрители хвалят актерский состав этого кинопроекта. В фильме сыграли: Шарлиз Терон, Ума Турман, Чиветел Эджиофор, Марван Кензари, Генри Голдинг, Маттиас Шонартс, Лука Маринелли, Вероника Нго, Кики Лейн.

"Старая гвардия 2": смотрите онлайн трейлер фильма