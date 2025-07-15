Самый новый боевик на Netflix, который влюбил в себя украинских зрителей: что это за лента
- Боевик "Старая гвардия 2" стал самым популярным фильмом на Netflix после премьеры 2 июля 2025 года.
- Зрители хвалят актерский состав, включая Шарлиз Терон и Уму Турман, хотя некоторые критикуют сюжет за банальность.
Если вы уже пересмотрели все ленты из своего киносписка, стоит искать новинки. Стриминговая платформа Netflix уже обновила свою подборку самых популярных фильмов.
Среди них боевик "Старая гвардия 2". В материале Кино 24 покажем трейлер ленты и расскажем больше о сюжете фильма.
Рекомендуем Если нужно выдохнуть: 3 высокорейтинговые драмы на Netflix, которые заменят поход к психологу
"Старая гвардия 2": что известно о фильме?
Премьера этого боевика состоялась 2 июля 2025 года, а лента уже стала самой популярной на стриминговой платформе Netflix.
Некоторые критикуют сюжет, отмечая, что его сделали слишком скучным и банальным, однако все зрители хвалят актерский состав этого кинопроекта. В фильме сыграли: Шарлиз Терон, Ума Турман, Чиветел Эджиофор, Марван Кензари, Генри Голдинг, Маттиас Шонартс, Лука Маринелли, Вероника Нго, Кики Лейн.
"Старая гвардия 2": смотрите онлайн трейлер фильма
В центре сюжета Энди и ее команда. Они – бессмертные и смелые воины, которые продолжают неустанную борьбу, спасая человечество от полного краха. Перед командой встает новый вызов.
На этот раз они попали в опасность, на которую точно не рассчитывали. Мощный и безжалостный враг выходит из тени и угрожает уничтожить их отважную армию изнутри. Это испытание ставит под угрозу не только их миссию, но и само единство команды.
Кстати, мы собрали 3 жестокие сцены в "Игре в кальмара", которые могут выдержать только самые смелые. Смотрите – по ссылке.