Неужели это конец культового сериала: премьера 36 сезона "Симпсонов" заставила фанов волноваться

Стартовал 36 сезон культового мультсериала для взрослых "Симпсоны". Премьера очередного сезона заставила поклонников думать о том, что сериал может официально завершиться.

Первая серия 36 сезона называется "День рождения Барта", пишет Кино 24. Все начинается с того, что персонажи сериала заходят в большой зал, чтобы отпраздновать завершение шоу.

Смотрите также 3 высокорейтинговые корейские дорамы, которые удивят неожиданными сюжетными поворотами

Для меня большая честь быть с вами в финале "Симпсонов". Я знал, что я правильный человек для этой работы, потому что я был ведущим последнего эпизода трех собственных шоу, и их количество растет... Ну, это правда. Fox решил покончить с Симпсонами,

– говорит О'Брайен в монологе.

В серии использовали все возможные клише для завершения сериала. Например, смерть мистера Бернса, выход на пенсию директора Скиннера. Тем временем Барту исполняется 11 лет, чего никогда не было раньше (в "Симпсонах" герои не стареют).

Когда Барту выносят торт со свечами, мальчик отказывается их задувать. Гомер снова начинает душить Барта – и так ему снова исполняется 10 лет. Этот эпизод точно не свидетельствует о завершении сериала, ведь все возвращается на свои места.

36 сезон "Симпсонов": смотрите трейлер онлайн

Когда могут завершиться "Симпсоны"

Сериал длится уже настолько долго, что только сама мысль о его финале звучит абсурдно. Тем более конечный эпизод должен стать лучшим. Но пока неизвестно, действительно ли "Симпсоны" завершатся на 36 сезоне.

Сейчас кинокомпания Fox продолжила сериал до 36 сезона, однако новости о его продолжении может поступить в любой момент. Критики предполагают, что зрители еще будут, что посмотреть. И в конце концов, все хорошее когда-то заканчивается.