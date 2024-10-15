Перша серія 36 сезону має назву "День народження Барта", пише Кіно 24. Все починається з того, що персонажі серіалу заходять до великої зали, щоб відсвяткувати завершення шоу.

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Для мене велика честь бути з вами у фіналі "Сімпсонів". Я знав, що я правильна людина для цієї роботи, тому що я був ведучим останнього епізоду трьох власних шоу, і їхня кількість зростає… Ну, це правда. Fox вирішив покінчити з Сімпсонами,

– каже О'Браєн у монолозі.

У серії використали всі можливі кліше для завершення серіалу. Наприклад, смерть містера Бернса, вихід на пенсію директора Скіннера. Тим часом Барту виповнюється 11 років, чого ніколи не було раніше (у "Сімпсонах" герої не старішають).

Коли Барту виносять торт зі свічками, хлопчик відмовляється їх задувати. Гомер знову починає душити Барта – і так йому знову виповнюється 10 років. Цей епізод точно не свідчить про завершення серіалу, адже все повертається на свої місця.

36 сезон "Сімпсонів": дивіться трейлер онлайн

Коли можуть завершитися "Сімпсони"

Серіал триває вже настільки довго, що лише сама думка про його фінал звучить абсурдно. Тим паче кінцевий епізод має стати найкращим. Та наразі невідомо, чи справді "Сімпсони" завершаться на 36 сезоні.

Наразі кінокомпанія Fox продовжила серіал до 36 сезону, однак новини про його продовження може надійти у будь-який момент. Критики передбачають, що глядачі ще матимуть, що подивитися. Та зрештою, все хороше колись закінчується.