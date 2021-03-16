Семейный фильм "Соник в кино" покорил весь мир и получил бешеную популярность в прокате. Поэтому представители Paramount Pictures продолжили проект на 2 часть. Сейчас в Голливуде стартовали съемки фильма "Еж Соник 2".

Эту информацию официально подтвердили кинопроизводители, которые разместили в сети красноречивое фото с режиссерским креслом "Соника в кино 2". Известно, что это место займет Джефф Фаулер, который является автором дебютного фильма.

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Свет, камера, ежик! Съемки "Соника в кино 2" стартовали сегодня,

– написал режиссер Джефф Фаулер в инстаграме 16 марта.

Кроме этого, авторы проекту представили и первый тизер, в котором рассекретили дату выхода фильма. По официальным данным, релиз запланирован на 8 апреля 2022 года. А вот деталей сюжета "Ежа Соника 2" пока держат в секрете.

"Поехали! Синий пришелец вернется в кинотеатры в следующем году. Не могу дождаться, когда покажу вам, что мы запланировали", – заинтриговал Джефф Фаулер.

"Ёж Соник 2": смотрите тизер

"Соник": коротко о фильме

Фильм рассказал о синем пришельце Сонике, который напоминает ежа. Главная его суперсила – скорость, которую главный герой охотно использует как в повседневности, так и в борьбе со злодеями. Однако в дебютной ленте Сонику пришлось столкнуться с непростым соперником – Доктором Егменом, который фактически использовал силу пришельца против него. Магические кольца могли бы спасти ежа, однако во время побега Соник их потерял, а единственный, кто теперь может ему помочь – полицейский-неудачник Том Ваховски.

Безумные приключения героев в сочетании с непревзойденной актерской игрой Джима Керри сделали фильм "Соник в кино" успешным. Но вернется ли гениальный злодей во 2 части ленты – пока неизвестно.