Не только "Жил-был пес": старые украинские мультфильмы, которые ваши дети могли не видеть

В далеком 1982 году вышел мультфильм "Жил-был пес", снятый режиссером Эдуардом Назаровым по мотивам украинской народной сказки "Сирко". Когда-то эта лента была достаточно популярной, многие люди вспоминают ее до сих пор.

24 Канал подготовил подборку старых украинских мультфильмов, которые ваши дети могли не видеть.

Какие старые украинские мультфильмы посмотреть детям?

"Капитошка"

Капитошка – это литературный персонаж, которого создала украинская писательница и сценаристка Наталья Гузеева. В 1980 году вышел мультфильм с одноименным названием. Это история о дружбе между капелькой летнего дождя Капитошкой и Волчонком, который хочет стать злым, страшным и хитрым зверем.

"Капитошка": смотрите мультфильм онлайн

"Допрыгни до облака"

Мультфильм "Допрыгни до облачка", режиссером которого стал Борис Храневич, вышел в 1988 году. История начинается со встречи веселого кенгуру и утконоса. Последний расстроен, ведь озеро высохло и превратилось в облачко, которое исчезло. Так, друзья отправляются на поиски пропажи.

"Допрыгни до облака": смотрите мультфильм онлайн

"Ивасик-Телесик"

В 1989 году вышел популярный мультфильм "Ивасик-Телесик", созданный на основе украинской народной сказки. В ленте показано одинокую пару без детей. Но однажды происходит чудо и у них появляется сын Ивасик. Все было хорошо, и вдруг Баба-Яга и ее дочь Аленка решают украсть мальчика.

"Ивасик-Телесик": смотрите мультфильм онлайн