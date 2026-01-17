Не тільки "Жив-був пес": старі українські мультфільми, які ваші діти могли не бачити

У далекому 1982 році вийшов мультфільм "Жив-був пес", знятий режисером Едуардом Назаровим за мотивами української народної казки "Сірко". Колись ця стрічка була досить популярною, багато людей згадують її й досі.

24 Канал підготував добірку старих українських мультфільмів, які ваші діти могли не бачити.

Які старі українські мультфільми подивитися дітям?

"Капітошка"

Капітошка – це літературний персонаж, якого створила українська письменниця та сценаристка Наталія Гузєєва. У 1980 році вийшов мультфільм з однойменною назвою. Це історія про дружбу між краплинкою літнього дощу Капітошкою та Вовченям, яке хоче стати злим, страшним і хитрим звіром.

"Дострибни до хмаринки"

Мультфільм "Дострибни до хмаринки", режисером якого став Борис Храневич, вийшов у 1988 році. Історія починається із зустрічі веселого кенгуру та качкодзьоба. Останній засмучений, адже озеро висохло і перетворилося на хмаринку, яка зникла. Так, друзі вирушають на пошуки пропажі.

"Івасик-Телесик"

У 1989 році вийшов популярний мультфільм "Івасик-Телесик", створений на основі української народної казки. У стрічці показано самотню пару без дітей. Та одного разу стається диво й у них з'являється син Івасик. Усе було добре, аж раптом Баба-Яга та її дочка Оленка вирішують вкрасти хлопчика.

