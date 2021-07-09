Мэтта Дэймона растрогали до слез на премьере триллера "Тихий омут" в Каннах: видео

На Каннском фестивале состоялась премьера криминального триллера "Тихий омут" с Мэттом Дэймоном в главной роли. Во время финальных титров актер начал плакать от восторженных возгласов толпы – подробнее на Кино 24.

Как сообщает источник, 50-летний актер прилетел на Каннский кинофестиваль в четверг вечером на премьеру криминальной драмы "Тихий омут", которую поставил Том МакКарти ("В центре внимания", сериал "13 причин почему").

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В Украине премьера криминального триллера "Тихий омут" с Мэттом Деймоном в главной роли состоится 9 сентября 2021 года.

Что произошло на премьере "Тихого омута"

Перед показом фильма, войдя в зал, актер с удовольствием позировал для селфи с поклонниками и раздавал автографы, сообщает Variety. Перед началом фильма он поднял телефон, чтобы записать овации, что аплодировали стоя, когда он вошел в театр. Когда фильм закончился, актеру снова аплодировали стоя – зрители аплодировали Дэймону и его коллегам целых пять минут, что тронуло актера до слез!

Режиссеры обычно не выступают с речами после премьеры в Каннах, но МакКарти нарушил традицию и взял микрофон после окончания оваций и фильма.

Я восхищен находиться здесь. На меня так сильно повлияло кино этой страны и Европы. Это так вдохновляюще – презентовать фильм для этой удивительной авдитории в культовом кинотеатре!,

– поделился режиссер со зрителями фильма.

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Чем фильм поразил зрителей кинофестиваля в Каннах: сюжет

В фильме актер играет простого строителя из Оклахомы, дочь которого (Эбигейл Бреслин) сидит во французской тюрьме за убийство, которое она совершила во время учебы за границей. Сценарий фильма напоминает известное дело Аманды Нокс, так как персонаж Деймона – Билл Бейкер неустанно работает, чтобы доказать невиновность своего ребенка, и нанимает дорогих адвокатов. Судьба Билла сводит его с матерью-одиночкой (Камилль Коттен) и ее дочерью (Лилу Сиово) .

, что в Каннах пришли к единодушному мнению, что Дэймон может получить свою четвертую номинацию на премию Оскар – после "Марсианина" (2015), "Непокоренного" (2009) и "Умницы Уилла Хантинга" (1997) – за роль Бейкера.

"Тихий омут" 2021: смотрите трейлер фильма