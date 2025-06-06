Стильные образы и летнее настроение: 5 фильмов, которые вдохновят обновить гардероб

Уже наступило долгожданное лето – время длительных прогулок, ярких платьев и стильных образов. Чтобы на полную погрузиться в эту атмосферу, следует пересмотреть соответствующие фильмы, где больше всего передали атмосферу этой поры.

Летние фильмы не только предлагают проникнуться настроением сезона, но и вдохновляют добавить в гардероб что-то новое: цветастые принты, легкие ткани и рюши. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на Vogue.

К слову В теплые летние вечера: 3 фильма, которые стоит посмотреть под открытым небом

"Ускользающая красота" (1996)

19-летняя американка Люси Гармон проводит лето в Тоскане с друзьями матери-поэтессы, которая недавно покончила с собой. Лента пронизана солнечными лучами, страстью и свободой. Она вдохновляет одевать этим летом больше цветочных платьев и белых хлопковых рубашек.



Образы, что захочется повторить / Кадр из фильма

"Талантливый мистер Рипли" (1999)

Герой Джуда Лоу в этом фильме демонстрирует сразу два типа летней мужской моды: североамериканскую преппи-классику и итальянский стиль. Интересно, что гардероб героя настолько понравился британскому дизайнеру Скотту Фрейзеру Симспону, что он выпустил точную копию вязаной рубашки из этого фильма.



Образы, что захочется повторить / Кадр из фильма

"Большой всплеск" (2015)

В центре сюжета – Марианна и Пол, которые проводят отдых на юге Италии. Все может разрушиться, когда появляется бывший любовник Марианны с взрослой дочерью. Главная героиня, которую сыграла Тильда Суинтон, предстает в фильме в образах от Dior. Некоторые из них – это наряды из коллекций, а некоторые специально разработали для актрисы.



Образы, что захочется повторить / Кадр из фильма

"Назови меня своим именем" (2017)

Романтическая драма рассказывает об отношениях 17-летнего Элио и 24-летнего Оливера, развивающихся летом. Фильм основан на романе Андре Асимана, в котором достаточно подробно описаны наряды и внешний вид героев. Это легкие рубашки, футболки-поло и стильные шорты.



Образы, что захочется повторить / Кадр из фильма

"Партенопа" (2024)

В центре сюжета – невероятная Партенопа из состоятельной семьи, у которой роскошная вилла на берегу. Но красота девушки не приносит ей счастья. Если вы хотите провести отпуск у моря, в этом фильме можно вдохновиться на целую капсулу образов. Например, серебряное платье с кристаллами, черное атласное платье на вечер, костюм с драгоценными камнями и многое другое.



Образы, что захочется повторить / Кадр из фильма