Літні фільми не тільки пропонують перейнятися настроєм сезону, але й надихають додати у гардероб щось нове: квітчасті принти, легкі тканини й рюші. Про це пише Кіно 24 з посиланням на Vogue.

До слова У теплі літні вечори: 3 фільми, які варто подивитися просто неба

"Краса, що вислизає" (1996)

19-річна американка Люсі Гармон проводить літо в Тоскані з друзями матері-поетеси, яка нещодавно наклала на себе руки. Стрічка пронизана сонячним промінням, пристрастю та свободою. Вона надихає одягати цього літа більше квіткових суконь і білих бавовняних сорочок.



Образи, що захочеться повторити / Кадр з фільму

"Талановитий містер Ріплі" (1999)

Герой Джуда Лоу у цьому фільмі демонструє одразу два типи літньої чоловічої моди: північноамериканську преппі-класику та італійський стиль. Цікаво, що гардероб героя настільки сподобався британському дизайнеру Скотту Фрейзеру Сімспону, що він випустив точну копію в'язаної сорочки з цього фільму.



Образи, що захочеться повторити / Кадр з фільму

"Великий сплеск" (2015)

У центрі сюжету – Маріанна та Пол, які проводять відпочинок на півдні Італії. Все може зруйнуватись, коли з'являється колишній коханець Маріанни з дорослою донькою. Головна героїня, яку зіграла Тільда Свінтон, постає у фільмі в образах від Dior. Деякі з них – це вбрання з колекцій, а деякі спеціально розробили для акторки.



Образи, що захочеться повторити / Кадр з фільму

"Назви мене своїм ім'ям" (2017)

Романтична драма розповідає про стосунки 17-річного Еліо та 24-річного Олівера, що розвиваються влітку. Фільм заснований на романі Андре Асимана, в якому достатньо детально описані вбрання і зовнішній вигляд героїв. Це легкі сорочки, футболки-поло й стильні шорти.



Образи, що захочеться повторити / Кадр з фільму

"Партенопа" (2024)

У центрі сюжету – неймовірна Партенопа з заможної сім'ї, в якої розкішна вілла на березі. Та краса дівчини не приносить їй щастя. Якщо ви хочете провести відпустку біля моря, у цьому фільмі можна надихнутися на цілу капсулу образів. Наприклад, срібна сукня з кристалами, чорна атласна сукня на вечір, костюм з коштовним камінням та багато іншого.



Образи, що захочеться повторити / Кадр з фільму