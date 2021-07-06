5 июня The Independent опубликовало интервью со Стивеном Дорффом. Там он рассказал о своей личной жизни, о роли в новом фильме, а также что думает о еще одном фильме Marvel – "Черной вдове", украинская премьера которого состоится 8 июля 2021 года.
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Что сказал Стивен Дорфф о "Черной вдове"
Мне кажется, что фильм выглядит как мусор. Как плохая видеоигра. Мне стыдно за этих людей. Мне стыдно за Скарлетт,
– заявил Дорфф.
Актер дополняет, что Скарлетт Йоханссон вряд ли получит за свою работу 5 – 7 миллионов долларов, и убеждает, что супергеройское кино его не интересует, и он ищет лучшие роли, поскольку не хочет оказаться в такой ленте.
Я не хочу сниматься в подобных фильмах. Серьезно. Лучше я найду следующего молодого Кубрика и сыграю для него,
– говорит Дорфф.
Реакция поклонников Marvel на заявления Стивена Дорффа
Фанаты киновселенной Marvel не замедлили с ответами. И вот несколько возмущенных комментариев и мемов:
Актер: "Я не люблю кино Marvel".
Фанаты: "Вот лучшая вещь, которую Стивен Дорфф когда-либо сделает".
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Актер: "Я не хочу сниматься в подобных фильмах".
Фанаты: "Это ты?".
Актер: "Я не хочу сниматься в "Черной вдове".
Фанаты: "А никто и не просит".
Стоит отметить, что критики неплохо оценивают картину. На Rotten Tomatoes лента имеет рейтинг 82%, на Metacritic – 67%, а на IMDb – 6,7.
Что известно о фильме "Черная вдова"
- Режиссером "Черной Вдовы" выступила Кейт Шортланд – первая женщина-режиссер, создавшая супергеройский фильм Marvel;
- События фильма будут происходить после фильма "Первый мститель: Противостояние". Это первая полнометражная лента 4 фазы киновселенной Marvel;
- По сюжету, Наташа Романова вынуждена будет вспомнить свое прошлое и отправиться в место своих тренировок – "Красную комнату". Окажется, что ее близкие были втянуты в опасный заговор. В частности, речь идет о сестре Елене, Алексее, известном как Красный страж, и Мелине. Всем грозит опасность, поэтому Черная вдова поможет им и попытается уничтожить лагерь подготовки таких же безжалостных убийц, как она;
- Противниками супергероини будет опасный надзиратель (Тони Мастерс), а также наемники из КГБ, обладающие такими же навыками, как и Черная вдова;
- Главные роли в фильме сыграли: Скарлетт Йоханссон, Дэвид Гарбор, Флоренс Пью, Рейчел Вайс, Рэй Уинстон;
- Премьера "Черной Вдовы" состоится 8 июля 2021 года;
- По последним заявлениям Скарлетт Йоханссон, звезда больше не появится в образе Черной Вдовы.