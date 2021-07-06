Стивен Дорфф назвал "Черную вдову" "мусором": реакция фанатов Marvel

Звезда фильма "Блейд" 1998 года и сериала "Настоящий детектив" Стивен Дорфф раскритиковал фильм "Черная Вдова" со Скарлетт Йоханссон.

5 июня The Independent опубликовало интервью со Стивеном Дорффом. Там он рассказал о своей личной жизни, о роли в новом фильме, а также что думает о еще одном фильме Marvel – "Черной вдове", украинская премьера которого состоится 8 июля 2021 года.

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Что сказал Стивен Дорфф о "Черной вдове"

Мне кажется, что фильм выглядит как мусор. Как плохая видеоигра. Мне стыдно за этих людей. Мне стыдно за Скарлетт,

– заявил Дорфф.

Актер дополняет, что Скарлетт Йоханссон вряд ли получит за свою работу 5 – 7 миллионов долларов, и убеждает, что супергеройское кино его не интересует, и он ищет лучшие роли, поскольку не хочет оказаться в такой ленте.

Я не хочу сниматься в подобных фильмах. Серьезно. Лучше я найду следующего молодого Кубрика и сыграю для него,

– говорит Дорфф.

Реакция поклонников Marvel на заявления Стивена Дорффа

Фанаты киновселенной Marvel не замедлили с ответами. И вот несколько возмущенных комментариев и мемов:

Актер: "Я не люблю кино Marvel".

Фанаты: "Вот лучшая вещь, которую Стивен Дорфф когда-либо сделает".

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Актер: "Я не хочу сниматься в подобных фильмах".

Фанаты: "Это ты?".

Актер: "Я не хочу сниматься в "Черной вдове".

Фанаты: "А никто и не просит".

Стоит отметить, что критики неплохо оценивают картину. На Rotten Tomatoes лента имеет рейтинг 82%, на Metacritic – 67%, а на IMDb – 6,7.

Что известно о фильме "Черная вдова"