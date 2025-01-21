Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UNITED24. Он призвал всех не оставаться равнодушными к трагедии, что разворачивается, и продолжать помогать Украине в ее борьбе за свободу, независимость и справедливость.

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Стивен Фрай высказался о войне в Украине: что сказал актер

Стивен Фрай поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения России. Как актер и писатель, он неоднократно напоминал миру о войне, продолжающейся в Украине, и неустанно призывал к солидарности и помощи. Фрай активно присоединяется к различным инициативам, направленных на поддержку украинцев, а его голос является мощным в борьбе за мир и справедливость.

В своем обращении к общественности он поднял важный вопрос выбора каждого человека в условиях глобальных трагедий.

Стоит ли внимания чужая война? Что если их агрессор представляет опасность и для твоей страны? Стоит ли внимания диктатура на другом конце света? И что как их ядерные ракеты потенциально могут достичь твоего дома? Стоит ли выходить на митинги, чтобы привлечь внимание властей к глобальной проблеме? Или просто сходить с ребенком в парк, чтобы провести время вместе. Собираетесь ли вы купить еще одну игрушку для своего ребенка? Или же для ребенка беженца?

– сказал Фрай.

Но самое главное послание, которое Стивен Фрай хочет донести до каждого, – это призыв к глубокому анализу и осмыслению ситуации, происходящего вокруг. Фрай убежден, что у каждого есть возможность понять глобальные проблемы, оценить их и сделать правильный выбор. Он считает, что важно не только наблюдать за событиями, но и активно вмешиваться, понимать суть конфликтов, а главное – действовать.

По его мнению, быть пассивным наблюдателем – это легко, но это не помогает изменить мир к лучшему. Каждый из нас имеет способность найти свой личный путь в борьбе за справедливость, за мир и за человечность. Независимо от того, помогаем ли мы материально, или оказываем моральную поддержку, или выступаем публично в защиту прав человека – каждый вклад важен.