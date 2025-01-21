Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UNITED24. Він закликав усіх не залишатися байдужими до трагедії, що розгортається, і продовжувати допомагати Україні в її боротьбі за свободу, незалежність та справедливість.

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Стівен Фрай висловився про війну в Україні: що сказав актор

Стівен Фрай підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Як актор і письменник, він неодноразово нагадував світові про війну, що триває в Україні, і невпинно закликав до солідарності та допомоги. Фрай активно долучається до різноманітних ініціатив, спрямованих на підтримку українців, а його голос є потужним в боротьбі за мир та справедливість.

У своєму зверненні до громадськості він порушив важливе питання вибору кожної людини в умовах глобальних трагедій.

Чи варта уваги чужа війна? Що як їхній агресор становить небезпеку і для твоєї країни? Чи варта уваги диктатура на іншому кінці світу? І що як їхні ядерні ракети потенційно можуть досягти твого дому? Чи варто виходити на мітинги, щоб привернути увагу влади до глобальної проблеми? Чи просто сходити з дитиною в парк, щоб провести час разом. Чи збираєтеся ви купити ще одну іграшку для своєї дитини? Або ж для дитини біженця?

– сказав Фрай.

Але найголовніше послання, яке Стівен Фрай хоче донести до кожного, – це заклик до глибокого аналізу та осмислення ситуації, що відбувається навколо. Фрай переконаний, що у кожного є можливість зрозуміти глобальні проблеми, оцінити їх і зробити правильний вибір. Він вважає, що важливо не лише спостерігати за подіями, але й активно втручатися, розуміти суть конфліктів, а головне – діяти.

На його думку, бути пасивним спостерігачем – це легко, але це не допомагає змінити світ на краще. Кожен з нас має здатність знайти свій особистий шлях у боротьбі за справедливість, за мир і за людяність. Незалежно від того, чи ми допомагаємо матеріально, чи надаємо моральну підтримку, чи виступаємо публічно на захист прав людини – кожен внесок важливий.