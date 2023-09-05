Стивен приехал в Украину, чтобы провести третий Саммит первых леди и джентльменов У британца был очень насыщенный день в Киеве.

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Стивен Фрай признался, что его больше всего поразило в Украине. Прежде всего, это люди, которых объединяет юмор и непреклонная решимость прогнать оккупантов.

Не могу поверить, что я только 12 часов тому назад приехал сюда в Киев. С тех пор я наблюдал за хирургической операцией раненого бойца (во время воздушной тревоги). Далее я встретил смеющихся двух молодых людей, дразнили друг друга из-за различий между их новыми протезами ног,

– рассказал актер.

По словам Фрая, он также разговаривал с молодой женщиной, которая всего две недели назад потеряла мужчину на фронте.

"Всех их объединял чрезвычайный юмор, а также глубокая непреклонная решимость прогнать варваров у ворот и сохранить свою независимость и суверенитет. Война может обнаруживать хуже всего в людях, но иногда лучше всего…", – считает Стивен.

Интересно, что Стивен Фрай даже попробовал котлету по-киевски.

Находясь в Барнсли, съешьте отбивную. Находясь в Бате, обязательно попробуйте булочку. Но я в Киеве, поэтому это должна быть котлета по-киевски,

– рассказал он.

Важно! Саммит первых леди и джентльменов состоится в Киеве в среду, 6 сентября. Темой саммита станет "Ментальное здоровье: стойкость и хрупкость будущего".

Что известно о Стивене Фрае