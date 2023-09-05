Стівен приїхав до України, щоб провести третій Саміт перших леді і джентльменів. У британця був дуже насичений день у Києві.

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Стівен Фрай зізнався, що його найбільше вразило в Україні. Перш за все, це люди, яких об'єднує гумор і непохитна рішучість прогнати окупантів.

Не можу повірити, що я тільки 12 годин тому приїхав сюди в Київ. З тих пір я спостерігав за хірургічною операцією пораненого бійця (під час повітряної тривоги). Далі я зустрів двох молодих людей, які сміялися, дражнили один одного через відмінності між їхніми новими протезами ніг,

– розповів актор.

За словами Фрая, він також розмовляв з молодою жінкою, яка лише два тижні тому втратила чоловіка на фронті.

"Усіх їх об'єднував надзвичайний гумор, а також глибока непохитна рішучість прогнати варварів біля воріт і зберегти свою незалежність і суверенітет. Війна може виявляти найгірше в людях, але іноді найкраще…", – вважає Стівен.

Цікаво, що Стівен Фрай навіть спробував котлету по-київськи.

Перебуваючи в Барнслі, з'їжте відбивну. Перебуваючи в Баті, обов’язково спробуйте булочку. Але я в Києві, тому це має бути котлета по-київськи,

– розповів він.

Важливо! Саміт перших леді і джентльменів відбудеться у Києві у середу, 6 вересня. Темою саміту стане "Ментальне здоров’я: стійкість і крихкість майбутнього".

Що відомо про Стівена Фрая