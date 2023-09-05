Стівен приїхав до України, щоб провести третій Саміт перших леді і джентльменів. У британця був дуже насичений день у Києві.
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Стівен Фрай зізнався, що його найбільше вразило в Україні. Перш за все, це люди, яких об'єднує гумор і непохитна рішучість прогнати окупантів.
Не можу повірити, що я тільки 12 годин тому приїхав сюди в Київ. З тих пір я спостерігав за хірургічною операцією пораненого бійця (під час повітряної тривоги). Далі я зустрів двох молодих людей, які сміялися, дражнили один одного через відмінності між їхніми новими протезами ніг,
– розповів актор.
За словами Фрая, він також розмовляв з молодою жінкою, яка лише два тижні тому втратила чоловіка на фронті.
"Усіх їх об'єднував надзвичайний гумор, а також глибока непохитна рішучість прогнати варварів біля воріт і зберегти свою незалежність і суверенітет. Війна може виявляти найгірше в людях, але іноді найкраще…", – вважає Стівен.
Цікаво, що Стівен Фрай навіть спробував котлету по-київськи.
Перебуваючи в Барнслі, з'їжте відбивну. Перебуваючи в Баті, обов’язково спробуйте булочку. Але я в Києві, тому це має бути котлета по-київськи,
– розповів він.
Що відомо про Стівена Фрая
- Актор відомий своєю соціальною активністю. Він підтримує кілька ініціатив та організацій, які працюють з військовослужбовцями, людьми з втратою слуху, зору, з біполярним розладом, а також ЛГБТ-спільнотою.
- Стівен Фрай допомагав українцям пережити зиму, підтримуючи ініціативу ShelterBox, яка збирала кошти для закупівлі теплого одягу та відновлення пошкоджених будинків.
- Свою популярність він здобув переважно завдяки виступам у телевізійних серіалах, таких як "Чорна Гадюка" (1985 – 1989 роки) та "Дживс і Вустер" (1990 – 1993 роки). Поза межами Великої Британії він найбільше відомий своєю роллю Оскара Вайльда у фільмі "Вайлд" (1997 рік).