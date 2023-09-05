Не могу поверить, – Стивен Фрай поделился незабываемыми впечатлениями с первого дня в Киеве

На днях в Киев прибыл известный британский актер и писатель Стивен Фрай. Знаменитость был восхищен украинцами, которые хотят прогнать россиян со своей земли. В соцсетях Фрай поделился впечатлениями от первого дня в столице.

Стивен приехал в Украину, чтобы провести третий Саммит первых леди и джентльменов У британца был очень насыщенный день в Киеве.

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Стивен Фрай признался, что его больше всего поразило в Украине. Прежде всего, это люди, которых объединяет юмор и непреклонная решимость прогнать оккупантов.

Не могу поверить, что я только 12 часов тому назад приехал сюда в Киев. С тех пор я наблюдал за хирургической операцией раненого бойца (во время воздушной тревоги). Далее я встретил смеющихся двух молодых людей, дразнили друг друга из-за различий между их новыми протезами ног,

– рассказал актер.

По словам Фрая, он также разговаривал с молодой женщиной, которая всего две недели назад потеряла мужчину на фронте.

"Всех их объединял чрезвычайный юмор, а также глубокая непреклонная решимость прогнать варваров у ворот и сохранить свою независимость и суверенитет. Война может обнаруживать хуже всего в людях, но иногда лучше всего…", – считает Стивен.

Интересно, что Стивен Фрай даже попробовал котлету по-киевски.

Находясь в Барнсли, съешьте отбивную. Находясь в Бате, обязательно попробуйте булочку. Но я в Киеве, поэтому это должна быть котлета по-киевски,

– рассказал он.

Что известно о Стивене Фрае

Актер известен своей социальной активностью. Он поддерживает несколько инициатив и организаций, работающих с военнослужащими, людьми с потерей слуха, зрения, биполярным расстройством, а также ЛГБТ-сообществом.

Стивен Фрай помогал украинцам пережить зиму, поддерживая инициативу ShelterBox, которая собирала средства для закупки теплой одежды и восстановления поврежденных домов.

Свою популярность он приобрел преимущественно благодаря выступлениям в телевизионных сериалах, таких как "Черная Гадюка" (1985 – 1989 годы) и "Дживс и Вустер" (1990 – 1993 годы). За пределами Великобритании он больше всего известен своей ролью Оскара Уайльда в фильме "Уайлд" (1997 год).

Саммит первых леди и джентльменов состоится в Киеве в среду, 6 сентября. Темой саммита станет "Ментальное здоровье: стойкость и хрупкость будущего".