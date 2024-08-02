О войне, Зеленском и украинских бойцах: вышел фильм Стивена Фрая о поездке в Украину

31 июля легендарный британский актер, комик, писатель и активист Стивен Фрай представил документальный фильм, который он снимал во время своего визита в Украину в сентябре 2023 года. В этом фильме Фрай рассказывает о своем пребывании в стране, событиях и людях, с которыми он встречался.

Лента под названием "Стивен Фрай едет в Украину" доступна для просмотра на ютубе. Она уже доступна для всех желающих, хотя пока только на английском языке.

Смотрите также 7 известных фильмов и сериалов, которые запрещены для просмотра в Украине

Вышел фильм Стивена Фрая о поездке в Украину: подробности

На пути в Украину актер делился своими наблюдениями и размышлениями. Он рассказывал, что несмотря на страшную разруху, которую испытывает страна, многие вещи остаются хорошо организованными.

Фрай был поражен тем, как даже в условиях войны украинцы продолжают сохранять свои традиции, культуру и достоинство, и делился этими впечатлениями в своем фильме.

Я имею в виду, что страна находится в состоянии войны, но похоже, что все прекрасно работает, точно лучше, чем британский поезд. (Смеется) Я имею в виду, что железная дорога – это единственный способ сейчас добраться до Киева. И не важно, ты обычный гражданин, или президент США Джо Байден, который ехал этим поездом, Борис Джонсон ехал этим поездом, а сейчас я еду этим поездом,

– рассказывает Фрай.

"Стивен Фрай едет в Украину": смотрите фильм онлайн

В фильме британский ведущий и комик делится своими впечатлениями от многодневного пребывания в Украине. Он имел возможность посетить Саммит, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил с ним актуальные вопросы и вызовы, которые стоят перед страной.

Одним из самых эмоциональных моментов стало общение с украинскими бойцами, которые на фронте потеряли конечности. Фрай был глубоко тронут их мужеством, решимостью и оптимизмом, несмотря на тяжелые обстоятельства, в которых они оказались.

Он также познакомился с талантливым украинским художником Никитой Титовым. Кроме того, Фрай рассказывает о своем опыте пребывания в бомбоубежище во время очередного ракетного удара по Киеву. Он признался, что это был его первый опыт такого рода, и он глубоко поразил его, заставив еще больше сочувствовать и поддерживать украинцев.

Фрай также побывал на стендап-шоу, где он осознал, насколько важен юмор для выживания во время войны. Он был поражен тем, как украинцы находят силу и мужество смеяться даже в самые тяжелые моменты.

Кроме современных событий, Фрай также погрузился в историю Украины, посетив Мемориал жертвам Холокоста в Бабьем Яру. Это место напомнило ему об одной из самых кровавых страниц в истории человечества и важность памяти о жертвах прошлых трагедий.

Этот фильм является свидетельством глубокого уважения и солидарности Стивена Фрая с украинским народом, его историей и настоящим.