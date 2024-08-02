Стрічка під назвою "Стівен Фрай їде в Україну" доступна для перегляду на ютубі. Вона вже доступна для всіх охочих, хоча наразі лише англійською мовою.

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Вийшов фільм Стівена Фрая про поїздку до України: подробиці

На шляху до України актор ділився своїми спостереженнями та роздумами. Він розповідав, що попри страшну розруху, яку зазнає країна, багато речей залишаються добре організованими.

Фрай був вражений тим, як навіть в умовах війни українці продовжують зберігати свої традиції, культуру та гідність, і ділився цими враженнями у своєму фільмі.

Я маю на увазі, що країна перебуває у стані війни, але схоже, що все чудово працює, точно краще, ніж британський потяг. (Сміється) Я маю на увазі, що залізниця – це єдиний спосіб зараз дістатися до Києва. І не важливо, чи ти звичайний громадянин, чи президент США Джо Байден, який їхав цим потягом, Борис Джонсон їхав цим потягом, а зараз я їду цим потягом,

– розповідає Фрай.

"Стівен Фрай їде в Україну": дивіться фільм онлайн

У фільмі британський ведучий та комік ділиться своїми враженнями від кількаденного перебування в Україні. Він мав можливість відвідати Саміт, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та обговорив з ним актуальні питання та виклики, які стоять перед країною.

Одним з найемоційніших моментів стало спілкування з українськими бійцями, які на фронті втратили кінцівки. Фрай був глибоко зворушений їхньою мужністю, рішучістю та оптимізмом, попри важкі обставини, в яких вони опинилися.

Він також познайомився з талановитим українським художником Нікітою Тітовим. Крім того, Фрай розповідає про свій досвід перебування у бомбосховищі під час чергового ракетного удару по Києву. Він зізнався, що це був його перший досвід такого роду, і він глибоко вразив його, змусивши ще більше співчувати та підтримувати українців.

Фрай також побував на стендап-шоу, де він усвідомив, наскільки важливим є гумор для виживання під час війни. Він був вражений тим, як українці знаходять силу та мужність сміятися навіть у найважчі моменти.

Окрім сучасних подій, Фрай також занурився в історію України, відвідавши Меморіал жертвам Голокосту у Бабиному Яру. Це місце нагадало йому про одну з найкривавіших сторінок в історії людства та важливість пам'яті про жертви минулих трагедій.

Цей фільм є свідченням глибокої поваги та солідарності Стівена Фрая з українським народом, його історією та сьогоденням.