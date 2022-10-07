От имени всего мира, – Стивен Кинг приказал России забираться на х*й из Украины

Американский писатель Стивен Кинг в очередной раз показал свою поддержку украинскому народу. Он уверен, что Россия должна забрать свои войска и оставить в покое Украину.

К тому же Кинг призвал разрушить стену дезинформации, построенной российскими властями. Он понимает и видит, какие преступления против украинского народа совершает Россия и призывает мир еще больше помогать Украине.

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Стивен Кинг обратился в Россию от имени всего мира

В твиттере писателя появилось новое сообщение: "Мир к России: Убирайся на х*й из Украины. Это не твоя страна".



Твит Стивена Кинга / Скриншот

Министерство обороны Украины ответило на твит Кинга, отметив: "Книгой "О писательстве. Мемуары о ремесло" вы научили мир писать. Сегодня вы учите мир разговаривать с Россией единственным доступным для нее способом!".

Твит Министерства обороны Украины / Скриншот

Напомним, Стивен Кинг постоянно реагирует на обстрелы России украинских домов. Ранее он высказался о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге, назвав его терактом.